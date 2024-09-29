Olay, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 23:30 sıralarında gerçekleşti. S.K. yönetimindeki 46 S 1286 plakalı minibüs, Kayseri Batı Çevre Yolu üzerinden Ağcalı istikametine seyrederken, Arat petrol önüne geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj bordür taşlarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada minibüs sürücüsü S.K. ile birlikte yolcu konumundaki 9 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.