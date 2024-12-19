Ziyaret sırasında hükümlü vatandaşların Kahramanmaraş yöresine ait bakırcılık ve deri işlemeciliği alanında yürüttükleri çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Aytemür, cezaevi bünyesindeki üretim ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

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C510803A 9C5C 4692 Ac6D 21Ad794Bbf75Kaymakam Aytemür’e ziyareti sırasında Kahramanmaraş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat DANIŞMAN eşlik ederek, kurumun çalışmaları ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen projelerle ilgili bilgiler paylaştı.

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Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, cezaevlerinde yürütülen mesleki eğitim faaliyetlerinin hem yöresel kültürün yaşatılmasında hem de hükümlülerin meslek edinerek topluma yeniden kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.