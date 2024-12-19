Ziyaret sırasında hükümlü vatandaşların Kahramanmaraş yöresine ait bakırcılık ve deri işlemeciliği alanında yürüttükleri çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Aytemür, cezaevi bünyesindeki üretim ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakam Aytemür’e ziyareti sırasında Kahramanmaraş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat DANIŞMAN eşlik ederek, kurumun çalışmaları ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen projelerle ilgili bilgiler paylaştı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, cezaevlerinde yürütülen mesleki eğitim faaliyetlerinin hem yöresel kültürün yaşatılmasında hem de hükümlülerin meslek edinerek topluma yeniden kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.