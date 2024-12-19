İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Uzun Çarşı içindeki yeni şubesiyle hemşehrilerine tadına doyulmaz bir deneyim sunmaya başladı.

200 KİŞİLİK HİZMET KAPASİTESİYLE BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ!

Yeni şube, tam 200 kişiye aynı anda hizmet verebilme kapasitesiyle fark yaratıyor. Toplu yemek organizasyonlarından iş görüşmelerine, özel etkinliklerden düğün yemeklerine kadar her türlü organizasyona ev sahipliği yaparak lezzet yolculuğunu bir adım daha ileriye taşıyor.

YENİ MENÜLERLE DAMAK ÇATLATAN LEZZETLER!

Necati Usta Öz Lezzet, yöresel tatların yanı sıra, modern kebap çeşitleriyle de damakları şenlendiriyor! Yeni şubede, menüye eğlenceli ve doyurucu kebaplar dahil oldu:

Patlıcan Kebabı

Alinazik

Beyti Sarma

Yoğurtlu Kebap

Ezme Kebap

Pirzola gibi kebap çeşitleriyle geleneksel ve yeniyi bir araya getiriyor.

Bu zengin menü, Kahramanmaraş’a gelen misafirlere hem şehri tatlarla tanıtıyor hem de gastro turizmine katkı sağlıyor.

ÜCRETSİZ İKRAMLARLA KONUKSEVERLİKTE FARK YARATIYOR!

Necati Usta Öz Lezzet’in 1979’dan beri değişmeyen ikramları:

Salata

Çorba

Çiğ Köfte

Haydari

Çay gibi lezzetli ikramlar, misafirlere ücretsiz sunuluyor. Evinizdeymiş gibi hissettiren bu cömert hizmet, Necati Usta Öz Lezzet’i benzersiz kılıyor.

KALİTEDE FARKINDALIK: YAYLA ETLERİ VE MALZEME SEÇİMİ

Firma, yaylada yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan özenle seçilen etleriyle lezzetini taçlandırıyor. Bu etler, her yemeği göz dolduran bir lezzete dönüştürüyor.

MEHMET SARI’DAN ÖZEL AÇIKLAMA: “HEMŞEHRİLERİMİZİ YENİ ŞUBEMİZE BEKLİYORUZ”

İşletme Müdürü Mehmet Sarı, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’ın 45 yıllık lezzet serüveninin yeni şubesine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ayrıca sipariş vermek isteyen kıymetli müşterilerimiz için 0344 221 5389 sipariş hattımız hizmetinizde. Trendyol ve Yemeksepeti gibi platformlardan da sipariş verebilirsiniz. Lezzet yolculuğunuz şimdi başlıyor!”

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİYLE GECEYE KADAR HİZMET!

Yeni şube, sabaha kadar hizmet vermeye devam ediyor: 10:00-02:00 saatleri arasında kaliteli ve hızlı servisle müşteri memnuniyetini sağlıyor.

24 PERSONELLE KESİNTİSİZ HİZMET!

24 kişilik uzman kadrosuyla lezzetli yemekler, güler yüzlü hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı bir deneyim sunuyor.

Necati Usta Öz Lezzet’in yeni şubesi, Kahramanmaraşlılar için artık lezzetli bir alışkanlık haline geldi! Siz de bu eşsiz tatları keşfetmek için yeni şubeye uğrayın!

Şimdi tatmanın tam zamanı!