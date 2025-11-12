Yürüttüğü saha odaklı kalkınma girişimleri, üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik projeleri ve üye temelli büyüme vizyonuyla şehrin dinamik dönüşümüne liderlik eden KMTSO, Başkan Mustafa Buluntu’nun aktif saha politikasıyla hem merkezde hem de ilçelerde üretim gücünü artıran, istihdamı geliştiren ve kalkınmayı tabana yayan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pazarcık’ta Sanayi ve Üretim Altyapısı Masaya Yatırıldı

İlçe programları kapsamında Başkan Buluntu, Pazarcık’ta Kaymakam Hulusi Teke ve Belediye Başkanı Haydar İkizer ile bir araya gelerek ilçenin ekonomik potansiyeli, sanayi altyapısı ve üretim gücünü geliştirmeye yönelik iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Ziyaretlerde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Serhat Yay, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Kır, Genel Sekreter Yunus Atmalı ve Pazarcık–Narlı İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Ergücen de yer aldı.

Narlı’da Sanayi ve Tarımsal Üretim Alanlarında Görüşmeler

Pazarcık temaslarının ardından heyet, Narlı’da Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Yusuf Temizkan ve Narlı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Eflatun ile bir araya geldi.Ayrıca bölgedeki üretim faaliyetlerini sürdüren Kartalkanat Tarım ve Aslanbey Kuruyemiş işletmeleri ziyaret edilerek firma yetkilileri Ahmet Kartalkanat ve Mehmet Deniz Akkurt ile görüşüldü. Görüşmelere bölge çiftçisi Enver Kılınç da katıldı.Ziyaretlerde üretim süreçleri, altyapı ihtiyaçları ve bölgedeki tarımsal potansiyelin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

“Her İlçemizi Kalkınma Sürecinin Aktif Parçası Yapacağız”

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Kahramanmaraş olarak yalnız merkezde değil, her ilçemizde üretimin gelişmesini önemsiyoruz. Pazarcık ve Narlı, tarımsal üretimden sanayiye geçişte büyük bir potansiyele sahip.Biz bu potansiyeli harekete geçirmek, yatırım ortamını güçlendirmek ve istihdamı artırmak için sahadayız.İlçelerimizin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmak, yerel işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak ve kalkınmayı tabana yaymak öncelikli hedefimizdir.Bu doğrultuda her ilçemizi üretim zincirinin aktif bir halkası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Program sonunda Başkan Buluntu, ziyaretlere katkı sunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Serhat Yay, Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Yusuf Temizkan, Narlı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Eflatun, bölge çiftçisi Enver Kılınç ve misafirperverlikleriyle sürece destek veren işletme sahiplerine teşekkür etti.