TOBB Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hamza Kerem Eren, Roma’da düzenlenecek Robot Yarışması’nda dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Genç yeteneğin bu başarısının desteklenmesi amacıyla Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu, sponsorluk kararı aldı. Sponsorluk kapsamında, öğrencinin dünya finali sürecindeki tüm teknik ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.Bu kapsamda düzenlenen basın lansmanı, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00’de KSÜ Rektörlük Makamı’nda gerçekleştirildi.

KSÜ Rektörü ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım, öğrencinin projelerinin daha önce de çeşitli dereceler elde ettiğini hatırlatarak, “Hamza’nın uluslararası bir şampiyonada dereceye girmesi bizler için gurur kaynağıdır. Teknokent olarak kendisine sponsor oluyor ve bu süreçte yanında bulunuyoruz. Gençlerimizin uluslararası başarıları, şehrimizin bilim ve teknoloji vizyonuna büyük katkı sağlıyor.” dedi. Prof. Dr. Yasım, öğrenciye bir de tablet hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Hamza Kerem Eren ise, “Ülkemi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyorum. Projem olan Lego Sumo Robotu ile daha önce Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları’nda da dereceye girmiştim. Bu deneyimlerimiz sayesinde geliştirme aşamasını daha kolay tamamladık. Burada bulunmaktan mutluyum, Rektörümüze ve Teknokent yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Kahramanmaraş TeknokentMüdürü Öğr. Gör. Oğuz Ciğerlioğlu, Kahramanmaraş TeknokentYönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Mesut Bilginer, TOBB Fen Lisesi Müdürü Hulusi Karakaya, öğrenci velisi Doç. Dr. Arif Selim Eren ve basın mensupları katıldı.