Kahramanmaraş Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği tarafından başlatılan “Dijital Medya Akademi”si kapsamında, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş., Tripod Medya Yazılım Danışmanlık, Avicenna Teknoloji Danışmanlık ve PİXON Yazılım Bilişim Hizmetleri AR-GE Danışmanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

Programa KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Müdürü Öğr. Gör. Dr. Oğuz Ciğerlioğlu, Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Zeki Demir, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Lisesi öğrencileri katıldı.