Panele KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci yaptı. Kahveci, “Türk İslam Değerleri Açısından Aile” başlıklı konuşmasında, Ailenin toplum için önemine dikkat çekti. Türk-İslam değerlerinin milletin hayatını sürdürebilmesi açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Kahveci, itaat ve sorumluluk kavramlarının içinin boşaltılmaması gerektiğini dile getirdi.

Kahveci, konuşmasında şunları aktardı: “Değerlerimiz, aile ve toplum hayatında sevgi, saygı ve kardeşliği ön plana çıkarır. Egoizm ve bencillik insanı mutsuzluğa sürükler. Türk devlet geleneğinde kadın ve aileye gösterilen saygı, tarih boyunca devlet teşkilatlarında kendini göstermiştir. Kuran-ı Kerim’de, bireylerin ve toplumun ihtiyaç sahiplerini kendi nefislerine tercih etmeleri kıymetli bir davranış olarak belirtilmiştir. İtaat kavramının içi boşaltılırsa, ailede ve toplumda huzur sağlanamaz. Aileyi yeniden güçlendirebilirsek, toplumda da düzen ve denge sağlanacaktır.”

Panel oturumunda KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Demirci, “Toplumun Kutlu Çadırı: Türk Topluluklarında Kadın ve Aile” başlıklı sunumunda, tarih boyunca kadının toplumsal yaşam ve aile içindeki rolünü ele aldı.

KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sayak ise “Cam Tavanda İsli Kalem: Türk Edebiyatında Kadının Adı” başlıklı sunumunda, edebiyat ve dil bağlamında kadının tasvirini, 19. yüzyıldan günümüze süregelen değişim ve dönüşümler ışığında aktardı.

Panel, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Doç. Dr. Hikmet Demirci ve Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sayak’a teşekkür belgelerinin sunulması ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.