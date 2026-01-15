Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Yeşil, Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, üniversitelerde ve fakültelerde yürütülen projelerin, kurumların akademik etkinliğini ve üretkenliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğinde söz konusu programın düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Öksüz, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü projelerde elde edilen kazanımların üniversite bünyesinde daha etkin şekilde uygulanacağını söyledi. Prof. Dr. Öksüz, alanında yetkin isimlerin katkısıyla toplantının verimli geçeceğini vurguladı.

Projeler Üniversitelere Vizyon Kazandırıyor

Programda konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, proje kültürünün üniversitelerin geleceği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Projelerin yalnızca fon sağlamakla sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ak, bu çalışmaların üniversitelere vizyon kazandırdığını, araştırma disiplinlerini güçlendirdiğini ve uluslararası tecrübeyi kurumsal yapıya taşıdığını dile getirdi. Prof. Dr. Ak, Türkiye Ulusal Ajansının sunduğu imkânların hem üniversite hem de şehir için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansının Çalışmaları Anlatıldı

Konferansta konuşan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’nın özgeçmişi katılımcılarla paylaşıldı. CİMER’in kurucu başkanlığını da yürüten Astarcı, konuşmasına Miraç Kandili’ni tebrik ederek başladı. Astarcı, Türkiye’de Erasmus programlarını yürüten tek yetkili kurumun Türkiye Ulusal Ajansı olduğunu hatırlattı.Yaklaşık 300 personel ile hizmet veren ajansın, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarının yürütücülüğünü üstlendiğini belirten Astarcı, faaliyetlerin yalnızca yükseköğretimle sınırlı kalmadığını, geniş bir yelpazede birçok sektörde sürdürüldüğünü aktardı.

Erasmus Programlarında Yeni Dönem

Astarcı, Erasmus programının 33 ülkede yürütüldüğünü, mevcut dönemin 2027 yılında sona ereceğini ve 2028–2034 döneminde yeni bir sürecin başlayacağını ifade etti. Mevcut dönemde yaklaşık 26 milyar avro olan bütçenin, yeni dönemde 41 milyar avroya çıkarılmasının öngörüldüğünü belirten Astarcı, Türkiye Ulusal Ajansının 2026 yılı bütçesinin 200 milyon avro olduğunu söyledi. Bu bütçenin 70 milyon avroluk kısmının 208 yükseköğretim kurumuna dağıtılacağını, kalan kısmın ise her yıl yaklaşık 10 bin projeye hibe olarak aktarıldığını dile getirdi.

KSÜ’nünUluslararasılaşma Performansı

KSÜ’nün K131 projeleri kapsamında 231 milyon avroluk bir bütçeye sahip olduğunu ifade eden Astarcı, K171 projeleriyle üniversitenin uluslararasılaşma alanında önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Gençlik akreditasyonu kapsamında KSÜ’ye her yıl yaklaşık 100 bin avro ek bütçe sağlandığını, son üç yılda ise her yıl yaklaşık 250 bin avronun proje hibesi olarak üniversiteye aktarıldığını belirtti. Astarcı, bu verilerin KSÜ’nün öğrencilerine verdiği değerin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gençlere Yönelik Mesajlar Verildi

Öğrencilere seslenen Astarcı, yalnızca diploma odaklı bir anlayışla hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kişisel gelişim, yetkinlik ve uluslararası tecrübenin önemine dikkat çekti. Farklı kültürleri tanımanın bireyin kendini keşfetmesine katkı sunduğunu ifade eden Astarcı, gençlerin idealleri olan, sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler olarak yetişmesinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Konferansın sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz tarafından Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’ya belge takdiminde bulunuldu. Program, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.