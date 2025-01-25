Bu anlamlı buluşmada, Kahramanmaraş için yürütülen çalışmalar, ülkü dolu bir sohbetle yeniden ele alındı.

“Üç Hilalli Sancağımız Daha Kudretli Dalgalanacak”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Zuhal Karakoç, memleket meseleleri ve MHP’nin Kahramanmaraş’taki hedeflerine dair güçlü mesajlar verdi:

“İl Başkanımız Hüseyin Vahit Demiröz ve değerli eşini Gazi Meclisimizde ağırlamaktan gurur duyduk. Kahramanmaraş’ı konuştuğumuz bu samimi ve ülkü dolu buluşmada, üç hilalli sancağımızın Kahramanmaraş’ta daha da kudretle dalgalanması için gerek Ankara’da, gerek baba ocağımız Kahramanmaraş’ta gece gündüz demeden çalışacağımız kararlılığını bir kez daha tasdik ettik.”

Türk Milliyetçiliğine Vurgulu Selam

Karakoç, Türk-İslam ülküsüne gönül veren tüm dava arkadaşlarına ve Kahramanmaraş halkına selamlarını ileterek şunları ekledi:

“Yüreği memleket sevdasıyla çarpan herkese sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Türk milliyetçiliği idealiyle, yorulmadan ve yılmadan hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz.”

Birlik ve Kararlılık Mesajı

Hüseyin Vahit Demiröz’ün bu ziyaretinin, Kahramanmaraş’ın geleceği için güçlü bir iş birliği ve kararlılık vurgusu olduğu ifade edildi. Türk milliyetçiliği idealleriyle yürütülen bu çalışmaların, Kahramanmaraş’ta üç hilalin daha da güçlü dalgalanması için önemli bir adım olduğu belirtildi. 🇹🇷