Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Prof. Dr. Nuri Kahveci’ye başsağlığı dileklerini ileten Başkan Demiröz, ailenin acısını paylaşarak sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Ziyarette, merhumenin hayırla yad edildiğini belirten Başkan Demiröz, “Hocamızın kıymetli annesine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum. Acılarını paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum,” ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş teşkilatının da hazır bulunduğu ziyaret esnasında, birlik ve dayanışma vurgusu yapılırken, başsağlığı dilekleri iletildi.

Bizler de merhume teyzemize Allah’tan rahmet diliyor, Prof. Dr. Nuri Kahveci’ye ve ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz.