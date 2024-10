Karatutlu, iktidarın bu skandala müdahale biçimini eleştirerek, olayın gerçek sorumlularının üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

“İktidar olayı geçiştirmeye çalışıyor”

Dr. Karatutlu, iktidarın skandalla ilgili yeterli adımları atmadığını ve sadece bazı sağlık personelini suçlayarak konuyu kapatmaya çalıştığını belirtti. “Ülkemiz, yenidoğan çetesinin işlediği suçlarla çalkalanıyor. Ancak iktidar, üç-beş doktor, hemşire ve personeli öne atarak olayı geçiştirmeye çalışıyor” dedi. Karatutlu, yenidoğan ve erişkin yoğun bakım yataklarının son on yılda hızla artırıldığını, ancak bu artışın daha çok özel hastanelerde gerçekleştiğini ifade etti. Bu yataklarda gerçekleşen suistimallerin son on yılda her şehirde yaşandığını ve bu suistimallerin herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

“Son üç sağlık bakanı bu durumları yok saydı”

Karatutlu, son üç sağlık bakanının bu skandallardan habersizmiş gibi davrandığını belirtti. “Sağır sultan bile duydu bu suistimalleri, ancak son üç sağlık bakanı olayları yeni olmuş gibi görmezden geliyor” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Bunun bilinçli bir ihmal olduğunu söyleyen Karatutlu, yeni Sağlık Bakanı’nın da bu olaylarda sorumluluğu olduğunu ifade etti.

“ Sağlık Bakanı tarafsız soruşturma yürütemez”

Yeni Sağlık Bakanı’nın İstanbul’da sekiz yıl boyunca sağlık müdürlüğü yaptığını ve bu dönemde hastanelerin ruhsatlandırılmasında imzası bulunduğunu hatırlatan Karatutlu, Bakan’ın bu olayda taraf olduğunu ve adil bir soruşturma yürütemeyeceğini belirtti. “Yeni Sağlık Bakanı, daha üç ay öncesine kadar sekiz yıl boyunca İstanbul’un sağlık müdürüydü. Bu hastanelerin ruhsatlandırılmasında imzası var ve hastaneleri denetlemekle sorumluydu. Yani Sayın Bakan, olayın tarafıdır; bu nedenle adil bir soruşturma yapamaz” dedi.

“Yetki varsa, sorumluluk da vardır”

Konuşmasının sonunda, Dr. Karatutlu, adil bir soruşturma yapılabilmesi için yetkililerin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı. “Soruşturmanın selameti açısından gereği yapılmalıdır. Yetki varsa, sorumluluk da vardır” diyerek, adaletin sağlanması için çağrıda bulundu.