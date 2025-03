Her fırsatta, başta TBMM kürsüsü olmak üzere, bakanlar ve bakan yardımcılarını bire bir ziyaret ederek Kahramanmaraş’ın sorunlarını ve taleplerini ileten Milletvekili Karakoç Dora, Kahramanmaraş’a yatırım kazandırmak için büyük çaba ve gayret göstermeye devam ediyor.

Ziyaret sırasında, Kahramanmaraş’a yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında görüşmeler yapıldı. Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Önceki süreçte, tek bir ricamızla ve ivedilikle Elbistan’da şartları uygun olan kesimhanelerle Et ve Süt Kurumu olarak anlaşma yapılmasını sağlayan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Sn. Mustafa Kayhan Beyefendi'yi makamında ziyaret ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettim. Görüşmemizde her zamanki gibi konumuz yine Kahramanmaraştı. Kahramanmaraş’ta besicilerimizin talepleri ile üretimin, üretici desteğinin ve istihdamın artırılması için yapabileceklerimiz hususunda istişare ettik."

Karakoç Dora, ayrıca şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hızla aksiyon alan devletimiz ve kıymetli bürokratlarımız var oldukça Kahramanmaraş’ımızın yüzü gülmeye devam edecek. Genel Müdürümüze içtenlikleri için teşekkür ederim."

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ise Milletvekili Karakoç Dora’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş’a yapılacak projeler için birlikte çalışmak büyük bir memnuniyet kaynağıdır." ifadelerini kullandı.