Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı! Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı!

Kahramanmaraş’ta düzenlenen törende derneğin yeni Genel Başkanı olan Muttalip Akkuş mazbatasını derneğin yönetim kurulu üyesi Uğur Arpasatan’dan aldı.

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Mazbata töreninde konuşan Muttalip Akkuş, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla aziz şehitlerimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti. Ayrıca, kahraman gazilere de hayırlı ömürler diledi.

Muttalip Akkuş, "Bugün burada, ülke ekonomisinin ve Anadolu sermayesinin geleceğimizi taçlandıran işçi kardeşlerimizin canı yürekten selam ediyorum. İşçi Haklarını Koruma Derneğimiz, 2022 yılında çıktığı bu yolda 21 il başkanımızla birlikte, iş hukuku alanında uzman 20 kişilik ekiple, ülkenin dört bir tarafında işçi kardeşlerimizin sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışıyor," dedi.

F7B7287A F36D 4639 9517 0130C38Fba30-1Akkuş, kamu ve özel sektör çalışanı emektar işçilerin iş yerlerinde karşılaştıkları problemleri, iş hukuku çerçevesinde ücretsiz olarak bilgilendireceklerini vurguladı.

Dernek olarak işçi ve emekçi arkadaşlarının yanında olduklarını belirten Akkuş, "Hepsine şükranlarımı bir borç biliyorum," dedi.

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Akkuş, önceki yönetime de vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür etti. Törende Tekirdağ, Gaziantep ve Kahramanmaraş il başkanları ile diğer il başkanlarına da katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ