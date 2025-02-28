Hanifi Toptaş öncülüğünde başlattığı ‘Asfalt Seferberliği’ ile ulaşım yatırımlarında ilçeye çağ atlatan Onikişubat Belediyesi, kırsal mahallelerde de sıcak asfalt, kilit parke ve kumlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürüttüğü yol bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşların güvenli bir ulaşım sağlamasını hedefleyen Onikişubat Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bulutoğlu Mahallesi’nin ulaşım ağını çok daha konforlu hale getirmenin gayretini veriyor.

Çalışmalar kapsamında bozulan yolların bakım ve onarımı yapılırken, kumlama çalışmalarıyla yolların daha dayanıklı hale getirilmesi sağlanıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, yolların güvenli ve konforlu olmasının trafik akışını kolaylaştırdığını ve vatandaşların günlük yaşamını olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Ayrıca, “İlçemizin her köşesinde ulaşımı daha güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Mahallelerimizde sürdürülen kumlama ve bakım çalışmalarımız, vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için büyük önem taşıyor. Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına yatırımlarımıza ve hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz.” denildi.