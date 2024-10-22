Onikişubat Belediyesi son yıllarda spor alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkat çekerken, ayrıca çeşitli spor branşlarında düzenlenen kurslar ve etkinliklerle toplumu spor yapmaya teşvik ediyor.

Belediyenin spora verdiği önem doğrultusunda, gençlerden kadınlara kadar geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen pek çok spor tesisinde çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek ve spor yapma imkânlarını artırmak amacıyla yeni bir kursun başlangıcını yapıyor.

18 yaş ve üzeri kadınlara yönelik ücretsiz yüzme kursu düzenleyen Onikişubat Belediyesi, 22 Ekim itibariyle başvuruları almaya başladı. Kurs, katılımcılara yüzme becerilerini geliştirme, su güvenliğini öğrenme ve çeşitli yüzme stillerinde yetkinlik kazanma fırsatı sunacak.

Yüzme kursları spor yatırımlarının en özel hizmeti

Bu anlamda yüzme kursları da, Onikişubat Belediyesi'nin spor yatırımları çerçevesinde sunduğu özel hizmetlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kurslar, profesyonel eğitmenler tarafından verilirken, katılımcılara yüzme becerilerinin yanı sıra, suya olan güvenlerini artıracak eğitimler de sunulacak. Bu sayedekadınlar sadece yüzmeyi öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda su ortamında daha özgüvenli hale gelecek.

Kayıtlar, 22-28 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu ile Barbaros Mahallesi’ndeki Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu’ndan yüz yüze başvuruyla yapılacak.

18 yaş ve üzeri kadınların katılacağı yüzme kursu, 4 hafta boyunca toplamda 8 seans olarak düzenlenecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kursun gündüz seansları Salı ve Perşembe günleri 11.00-12.30, akşam seansları ise Perşembe ve Cumartesi günü 19.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kurs hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Onikişubat Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.