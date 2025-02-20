Lansmana, Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Fevzi Gürsel, Merhum Ozancan Akkuş'un kıymetli ailesi ve arkadaşları, uzun yıllar okulumuzda çalışan emekli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Fevzi Gürsel, merhum öğrencimizin ilkokul öğretmeni Sayın Fatoş Besnili ve arkadaşı Sayın Berkay Özdemir konuşmalarını yaptılar.

Ozancan Akkuş'un seslendirdiği şarkı eşliğinde fotoğraf sunumu, sonrasında Ozancan Akkuş'un kıymetli annesi Senem Alkurt, kıymetli babası Mehmet Nuri Akkuş ve kıymetli kardeşi Ceren Akkuş'un yaptığı vakıf tanıtım konuşması ardından, genel müdürümüz Sayın Fevzi Gürsel'in ,OZAV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Senem Alkurt'a çiçek takdimi ile lansman sona erdi.