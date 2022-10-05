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Ölmez;“İktidar Vatandaşına Bunu Hak Görüyor”

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez eylül ayı enflasyon verileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ölmez, “Gelirler reel olarak o kadar düştü ki, insanlar ancak karnını doyurma ve barınma çabası içinde. Daha kötüsü ve vahim olanı iktidarda olanların da bunun yeterli olduğuna inanması” dedi.

Ölmez;“İktidar Vatandaşına Bunu Hak Görüyor”

Ölmez;“İktidar Vatandaşına Bunu Hak Görüyor”

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez eylül ayı enflasyon verileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ölmez, “Gelirler reel olarak o kadar düştü ki, insanlar ancak karnını doyurma ve barınma çabası içinde. Daha kötüsü ve vahim olanı iktidarda olanların da bunun yeterli olduğuna inanması” dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:38

Ölmez şu değerlendirmelerde bulundu;

“Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE eylül ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186.27, yılın başından itibaren ise yüzde 101.63 olarak gerçekleşti.

Gelir düştükçe harcama kalemleri azalır; endeksi oluşturan tüm mal ve hizmetleri zaten kimse tüketmez de, düşük gelirliler ister istemez iyice tüketim sınırlamasına gider. Artık tüketim malları yalnızca zorunlu olanlardır. Hatta zorunlu tüketim mallarının bir kısmından bile vazgeçilir.

Türkiye bunu yaşıyor. Gelirler reel olarak o kadar düştü ki, insanlar ancak karnını doyurma ve barınma çabası içinde. İşte barınma ve doyma harcaması da çok artıyor ve bu artış ortalama oranın çok üstünde olduğu için yapılan açıklamaya güven duyulmuyor.

Daha kötüsü ve vahim olanı iktidarda olanların da bunun yeterli olduğu yaklaşımını sergilemesi.

Ama daha kötüsü de var. Böylesine bir geçim zorluğu çekerken bunu normal bulanların da hiç azımsanmayacak sayıda olması.

Peki, yarın daha da zor olacağının işareti nedir?

CDS’lerimiz 800’lerde, dışarıdan ancak tefeci faiziyle borçlanabiliyoruz. Onu da yatırım yapılabilirlik notunun 6 kademe aşağısına inmiş kredi itibarımızla ancak sınırlı miktarda yapabiliyoruz. Döviz nakit akışı sadece kamuyu değil, işletmeleri de tıkamaya başladı.

Seçime dek bu minvalde gideceğimiz (ama varabilecek miyiz bilemiyorum) belli de seçim sonrası bizi mutlu son beklemeyecek… Seçim ekonomisi için saçtığımız kaynaklar; enflasyonda küresel rekorlar kırmaya devam edecek.

Seçim sonrası oluşacak hükümeti işte böyle bir manzara bekliyor; devasa enflasyon, yüksek cari açık ve rekor bütçe açığı..Siyasi istikrarsızlık ve krizin pençesindeki ekonomiyi bekleyen, “ertelenmiş resesyon” olacak. Bir yandan hiperenflasyon, diğer yandan durgunluk, “slumpflasyon” denen illeti başımıza saracak.

VIZ GELDİ AMA GİTMEDİ

S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+ dan B ye indirdi. Sebepleri, TL’nin aşırı kırılganlığı, gevşek para ve maliye politikaları, eksi döviz rezervi. Yıllar önce, dolar üç lira civarındayken bakan Berat ne demişti hatırlıyor musunuz? “Vız gelir, tırıs gider”. Hiç öyle olmadı. Sonraki bakanın “yeni ekonomi modeli”de tüy dikti. Bu not ile Türkiye temerrüt olasılığına iki adım kadar yaklaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de dediği gibi;

“Elbette bizler, sultancıl ve arkaik rejimleri ülkemize model olarak dayatanların karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.

Her daim Cumhuriyetimizin değerlerini, egemenlik ilkesine saygıya dayalı kurucu anlayışını ve barışı önceleyen perspektifini hatırlatacağız.”

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Ölmez;“İktidar Vatandaşına Bunu Hak Görüyor”
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