Fakültede düzenlenen törenle Prof. Dr. Ayten Oğuz, görevini Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Gürkan Çıkım’a devretti.
Programa KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ile Genel Sekreter İbrahim Palabıyık ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Telli katıldı.
Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, görev süresi boyunca fakülteye katkılar sunan Prof. Dr. Ayten Oğuz’a teşekkür etti. Yasım, Prof. Dr. Çıkım’ın fakülte ve üniversiteye değerli hizmetler kazandıracağına inandığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi.