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Dr. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne başladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Tanrıverdi SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne başladı

Dr. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne başladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Tanrıverdi SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:11

Uzm. Dr. Mustafa Tanrıverdi, 1978 yılında Gaziantep’te doğdu, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

Mecburi hizmetinin ardından 2012 yılına kadar Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yaptı. Mart 2012 tarihinde Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürü olarak atandı ve 6 yıl görev yaptı.

Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin “Kadın Sağlığı, Hoş Geldin Bebek, Merhaba Bebek” gibi ortak projelerine katkıda bulundu, Suriye’den başlayan göç sonucu ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarla mücadele, Suriyeli misafirlerin Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alması ve Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin Gaziantep’te açılması konusundaki çalışmaları yürüttü.

Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde çalışmaları yayımlanan Uzm. Dr. Tanrıverdi, ateşli hastalıklar, kronik viral hepatitler, korona virüs enfeksiyonu, zatürre, idrar yolları enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, yumuşak doku enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, diyabetik ayak enfeksiyonları, yoğun bakım enfeksiyonları, tifo ve bruselloz konularında deneyim sahibidir.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılından bu yana çalışan Uzm. Dr. Tanrıverdi, Temmuz 2020 itibariyle, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Ayaz’ın da görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Mustafa Tanrıverdi, evli ve 3 çocuk babası.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü bünyesinde Hepatit Polikliniği de hizmet vermektedir.

Bu birimde, Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C hastalarının tüm tahlilleri yapılarak, tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde tedavi edilen hastalıklar;

- İshaller,

- İdrar yolu enfeksiyonları (sistit), akut pyelonefrit,

- Akut Hepatit A,

- Akut Hepatit B,

- Kronik Hepatit B,

- Kronik Hepatit C takip ve tedavileri ile karaciğer biyopsisi,

- Cilt – yumuşak doku enfeksiyonları,

- Pnömoni,

- Tüm ateşli hastalıklar.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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Dr. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da Hasta Kabulüne BaşladıSanko
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