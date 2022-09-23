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İngiltere'de Yaşayan Hasta ‘Türk Doktorlara Güveniyorum’ Diyerek Ksü Tıp Fakültesinde Ameliyat Oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi, İngiltere'de yaşayan ve tedavi için Türkiye’yi tercih eden 56 yaşındaki Hasan Ergönül isimli hastaya gerçekleştirdikleri koroner bypass ameliyatı ile sağlığına kavuşturdu.

İngiltere'de Yaşayan Hasta ‘Türk Doktorlara Güveniyorum’ Diyerek Ksü Tıp Fakültesinde Ameliyat Oldu

İngiltere'de Yaşayan Hasta ‘Türk Doktorlara Güveniyorum’ Diyerek Ksü Tıp Fakültesinde Ameliyat Oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi, İngiltere'de yaşayan ve tedavi için Türkiye’yi tercih eden 56 yaşındaki Hasan Ergönül isimli hastaya gerçekleştirdikleri koroner bypass ameliyatı ile sağlığına kavuşturdu.

23 Eylül 2022 Cuma 10:34

Türk doktorlara güveniyorum diyerek Türkiye'de ameliyat oldu

35 yıldır İngiltere'de yaşayan Hasan Ergönül, yaklaşık 1 ay önce memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izne geldi. Evinde aniden rahatsızlanan Ergönül, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde damarlarının tıkanmak üzere olduğu belirlenen Ergönül’üe bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi.

“Kısa sürede taburcu edeceğiz”

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, operasyon süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvuruyor. Damarlarında çok ciddi darlıklar olduğu ve damarlarının tıkanmak üzere olduğu tespit ediliyor. Kardiyoloji bölümü hocalarımız anjiyo ile açılmayacağı ve ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar. Biz de hastamızı değerlendirdiğimizde ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamız da burada ameliyat olmak istediğini söyledi ve biz de kendi kliniğimize aldık. Hazırlıkları tamamladıktan sonra kapalı yöntemle hastamızın kalp ameliyatını yaptık. Daha sonra servisimize aldık. Genel durumu gayet iyi olup kendisini kısa sürede taburcu edeceğiz." dedi.

“Dostlarım İngiltere’de ameliyat olmamı tavsiye etti”

Operasyon geçirmek zorunda kaldığı gerçeği söylenince çok araştırma yaptığını, özellikle yakınlarının kendisini İngiltere'ye götürmek istediğini belirten Hasan Ergönül, Türkiye'de ameliyat olmayı tercih ettiğini söyledi. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuştuğunu görünce de Türkiye'de ameliyat olmakla doğru karar verdiğini kaydeden Ergönül, şöyle konuştu: "Rahatsızlanınca Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdüler, oradan da buraya sevk ettiler. Tetkiklerin sonucunda ameliyat yapılması gerektiğini söylediler. Burada ameliyat oldum. Aslında çok iyi bir araştırma yaptım. İngiltere'deki yakınlarım, dostlarım İngiltere'de ameliyat olmamı tavsiye ettiler. Araştırmalarımın sonucu burada ameliyat olmaya karar verdim. İngiltere'de de ameliyat olurdum, hatta çevremdekiler 'İngiltere'ye götürelim.' teklifi yaptı. Ben de 'Türkiye'de ameliyat olacağım.' dedim. Burada ameliyat olmayı tercih ettim çünkü bizim hocalara daha çok güveniyorum. Burada da Mehmet Hocamı araştırdım. Kendisi de bana güven verdi. Ameliyatımı yaptı ve çok şükür şu an çok iyiyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

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İngilterede Yaşayan Hasta ‘Türk Doktorlara Güveniyorum’ Diyerek Ksü Tıp Fakültesinde Ameliyat Oldu
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