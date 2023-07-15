Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz Gazisi Yeşilay’ı Ziyaret Etti
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz...
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Almalı, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Duygu Alime Almalı, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Almalı, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Almalı, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Duygu Alime Almalı, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:53

Gaziantep’te 1990 yılında doğan Opr. Dr. Almalı, 2008 yılında Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi alan Opr. Dr. Almalı, 2015-2017 yılları arasında Şahinbey Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Verem Savaş Dispanserlerinde İl Koordinatörü olarak görev üstlendi.

Opr. Dr. Almalı, 2017-2022 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde 2022-2023 yıllarında mecburi hizmetini tamamlayan Opr. Dr. Almalı, Temmuz 2023 itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosuna katıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Almalı’nın ilgi alanları arasında; gebelik ve doğum takibi, genital estetik operasyonları, infertilite (kısırlık) ve inkontinans (idrar kaçırma) tedavisi, laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar, cinsel işlev bozukluklarına yönelik cinsel terapi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. AlmalıSANKO Üniversitesi Hastanesi’nde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler
Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler
Ksü’de Ampute Engelliler İçin Protez Merkezi Kuruluyor
Ksü’de Ampute Engelliler İçin Protez Merkezi Kuruluyor
Yaz Mevsiminde Sağlıklı Cilt İçin Güneşten Korunma Önerileri
Yaz Mevsiminde Sağlıklı Cilt İçin Güneşten Korunma Önerileri
SANKO’lu uzmandan kanser uyarısı!
SANKO’lu uzmandan kanser uyarısı!
Sıcak yaz günlerinde beslenmeye dikkat!
Sıcak yaz günlerinde beslenmeye dikkat!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber