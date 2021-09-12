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Kahramanmaraş’ta doktoru şaşırtan olay! Korona virüs akciğer kanserini taklit etti

Kahramanmaraş'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran hastanın akciğerlerinde kanseri taklit eden korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Kahramanmaraş’ta doktoru şaşırtan olay! Korona virüs akciğer kanserini taklit etti

Kahramanmaraş’ta doktoru şaşırtan olay! Korona virüs akciğer kanserini taklit etti

Kahramanmaraş'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran hastanın akciğerlerinde kanseri taklit eden korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

12 Eylül 2021 Pazar 18:17
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Kahramanmaraş’ta akciğer kanseri tanısı konulan 52 yaşındaki N.T’nin tedavi sürecinde yapılan korona virüs PCR testi pozitif çıkınca, 14 karantina süresini geçirip öyle gelmesi söylendi.

Ameliyat öncesi korona virüs tedavisi gören hastada yapılan tetkikler sonucu Covid-19 virüsünün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi. Hasta, 14 gün aradan sonra tekrar hastaneye başvurduğunda, testi negatif çıktığı gibi akciğer kanseri bulgularının ortadan kalktığını öğrendi.

Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ) Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı, korona virüsün akciğer kanserini taklit ettiğini ve bunun dünya tıp literatüründe bir ilk olduğunu söyledi.

Korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla ameliyatı erteleme kararı aldıklarını dile getiren Dr. Fatoş Kozanlı, “52 yaşında bir erkek hasta. Kahramanmaraşlı ama büyükşehirlerden birinde yaşıyor egede. Geçmeyen göğüs arası nedeniyle bir üniversite hastanesine başvuruyor. Bunun üzerine hastaya akciğer grafisi çekiliyor. Sağ akciğerde 4 santimi geçmiş bir lezyon tespit ediliyor. İleri tetkik olarak bir akciğer tomografisi çekiliyor. Yine sağ akciğerde 4 santimin üzerinde radyolojik olarak akciğer kanseriyle çok uyumlu bir lezyon tespit ediliyor. Tabi hastanın korona virüse benzer tarzda işte boğaz ağrısı, öksürük, yan ağrısı, ateş gibi hiçbir semptomu yok. Onu doktora götüren tek şikayet göğsünü çarpması sonucu ortaya çıkan bir ağrı. Tabi orada öncelikli olarak akciğer kanseri düşünülüyor hastaya ve ileri tetkikler yapılıyor. Yapılan diğer testlerde akciğer kanseri teşhisi desteklenmiş oluyor. Hastaya hem tanı hem tedavi amacıyla bir cerrahi planlanıyor. Operasyona karar veriliyor. Tabi hastamız Kahramanmaraşlı olduğu için memleketine gelip, ameliyatını burada olma kararı alıyor. Geldi bize başvurdu. Bizim kliniğimize başvurduğunda korona virüs düşündürecek herhangi bir şikayeti yoktu. Hikayesini olduğu gibi anlattı. Bizde dış merkezlerde çekilmiş filmlerine baktığımızda oradaki meslektaşlarımızla aynı fikirde olduk. Bizlerde hastayı tedavi edebilmek için bir ameliyat planladık. Tabi sağlık bakanlığımızın ameliyat olacak her hasta için son 2 yıldır uyguladığı kural var. Hastayı ameliyata çekmeden önce bir Covid-19 PCR testine bakılır. Şikayet olsun yada olmasın her hasta için bu kural söz konusudur, yapılacak her ameliyat için. Bizde hastamızdan bu genel geçer kurallar gereği bir Covid-19 PCR testi aldık ve hastanın PCR testi pozitif geldi. Bu durumda ameliyatı yapamazdık ve 14 gün erteledik. Hastaya antiviral tedavisi verdik. Ve 14 gün sonra bize başvurmasını söyledik ve erteledik” dedi.

“Korona virüste buna benzer bir tutulum rastlamadık”

Dr. Fatoş Kozanlı, açıklamasının devamında ise, “Hasta 14 gün sonra bize tekrar başvurdu. Tekrar Covid-19 PCR testi aldık hastadan negatifleştiğini gördük. Hastayı ameliyat etmeye harar verdik. Son bir radyolojik görüntü daha görmek istedik. Bir akciğer tomografisi çektirdik ve lezyonun nerdeyse tamamen ortadan kalktığını gördük. Şimdi bu durumda bu olgu akciğer kanseri olamaz. Çünkü akciğer kanseri olmuş olsa idi, antiviral tedavi yada antibiyotik ne verirseniz verin tümör ortadan kalmazdı. Hastamızda tümörün neredeyse tamamen ortadan kalktığını, küçücük bir kistik yapıya dönüştüğünü gördük. Korona virüste buna benzer bir tutulum rastlamadık. Son 2 yıldır yatırdığımız hastalardan olan deneyimlerimizden, dünya literatüründe bahsedilen deneyimlerden Covid-19’un tipik akciğer tutulumları vardır. Biz yeniden literatür bilgilerimizi tazelemek istedik. Dünyada böyle vakalar paylaşılmış mı diye. Nadir rastlanan vakalar arasında da halo, ters halo gibi bulgulardan bahsedilmiş. Ama bizim hastamız radyolojik olarak nerdeyse tamamen akciğer kanserini işaret edecek tarzda radyolojik bulgulara sahipti. Ve bu açıdan hastamız dünya literatüründe nadir rastlanır, hastalıklar gurubuna girmiş ve yer almış oldu. Öte yandan hastamızın hiç semptomunun olmaması da, hastamızı ilginç kılan özelliklerinden bir tanesiydi. Ve bir diğeri Sağlık Bakanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Her vakayı güvenli ameliyat için PCR zorunluluğunun olması. Eğer biz hastaya Covid-19 PCR testi yapmamış olsaydık, bu test zorunlu olmamış olsaydı hasta bu ameliyatı olmuş olacaktı. Göğüs cerrahisi ameliyatları büyük ameliyatladır. Sonuçta yoğun bakımda yatar hastalar ve akciğerinin ciddi bir bölümünü kaybetmiş olacaktı. Sağlık Bakanımıza bu açıdan teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizim hastamız, Covid-19 akciğer tutulumunun akciğer kanserini taklit etmiş olduğunu görmüş olduk ve bu hastada bunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.09.2021 18:26
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