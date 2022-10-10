Sanko Üniversitesi’nde “Adolesan İdiopatik Skolyoz” Kursu

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ve Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla tarafından organize edilen kurs, alanında uzman konuşmacı ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, kursun açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, “Sanayi, ticaret, gastronomi ve hoşgörü şehri olan Gaziantep, üniversiteleri ve bu üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalarla bilgi şehri olarak da anılacak” dedi.

Kursun önemine değinen Prof. Dr. Dağlı, “Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalından hocalarım bu kursun başarısı için yoğun bir çaba harcadılar. Bundan sonraki toplantılarda da her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise kursların en yorgun hissedilen ama aynı zamanda en zevkli kısımlarının uygulama bölümü olduğunu belirterek, “Değerli eğitimci hocalarımıza, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ve Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla’ya bu güzel organizasyon için, katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Verimli ve keyifli bir çalışma diliyorum” ifadelerini kullandı.

Organizasyon Komitesi Başkanlarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zileli de deformite toplantısının bazı ilkelerin öğrenilmesi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

toplantıları daha önce farklı illerde gerçekleştirdiklerini anımsatan Prof. Dr. Zileli, “Gaziantep’te bizi konuk eden SANKO Üniversitesi yönetimine ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ve Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla’ya çok teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Yayla ise üniversite olarak böylesi önemli bir kursa ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Yıllar önce beyin ve sinir cerrahisi camiasında bazı şeyleri değiştirmek için sayın Opr. Dr. Murat Baloğlu ile çıktığımız bu yolda geldiğimiz bu noktada büyük bir aileye dönüşmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Verimli bir kurs olmasını diliyorum.”

SUNUMLAR

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda, organizasyon komitesi başkanlarından Memorial Bahçelievler Hastanesi’nden Prof. Dr. Onur Yaman’ın da katılımı ile düzenlenen kursta, konuşmaların ardından sunumlara geçildi.

Prof. Dr. Mehmet Zileli’nin başkanlığını yaptığı 1’inci oturumda; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla, “Adolesan İdiopatik Skolyoz Epidemiyoloji ve Etiyolojisi”, Dr. Sadi Konuk Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Opr. Dr. Güçlühan Güçlü, “AIS Klinik Değerlendirme”, Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Numan Karaarslan, “AIS Radyolojik Değerlendirme”, Opr. Dr. Özgür Akşan, “AIS Sınıflandırması”, Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Opr. Dr. Murat Baloğlu ise “AIS ve Yaşam Kalite Değerlendirmesi” konusunda bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Ender Ofluoğlu’nun başkanlığını yaptığı 2’nci oturumda; Prof. Dr. Mehmet Zileli, “Spinal Deformite Genel İlkeler ve Tanımlamalar”, Manisa Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, “Adolesan İdiopatik Skolyozda Korse Kullanımı”, Prof. Dr. Nail Özdemir, “Adolesan İdiopatik Skolyozda Cerrahi Endikasyonlar”, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nden Doç. Dr. Salim Şentürk, “Adolesan İdiopatik Skolyozda Osteotomiler”, Memorial Ankara Hastanesi’nden Prof. Dr. Emre Acaroğlu, “Adolesan İdiopatik Skolyozda Düzeltme Teknikleri” ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Yahya Güvenç, “Adolesan İdiopatik Skolyozda Serbest El Tekniği ile Enstrümantasyon” hakkında paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Emre Acaroğlu’nun başkanlığını yaptığı 3’üncü oturumda ise Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Turgut Akgül, “Adolesan İdiopatik Skolyozda VBT Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Omuz Dengesi”, Prof. Dr. Ender Ofluoğlu “AIS’de Selektif Torakal Füzyon,” ile “Spinal Deformitelerde Dinamik Enstrümantasyon”, Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Opr. Dr. Deniz Kargın, “Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde İliak Denge”, Ankara Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Ercan Bal, “Adolesan İdioatik Skolyozda Adding-On”, Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da “Adolesan İdiopatik Skolyozda Komplikasyonlar” konusuna bilgi paylaştı.

Sunumların ardından SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı’nda üç boyutlu maket üzerinde manevra uygulamaları gerçekleştirildi.