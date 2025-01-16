Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlam yüklü bir tiyatro gösterisiyle seyircilerin karşısına çıkıyor.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin sergileyeceği “Sabah Gibi Geri Döneceğiz” adlı oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor. Filistin halkının yıllarca sürdürdüğü onurlu mücadeleyi konu alan oyun, seyircileri tarihîn çağırdığı kadar bugünün sorunları üzerine de düşünmeye davet ediyor. Dramatik anlatımı ve etkileyici sahne performanslarıyla dikkat çekmesi beklenen “Sabah Gibi Geri Döneceğiz”, adalet, dayanışma ve umut temalarını sahne üzerinde işliyor.

18 Ocak Cumartesi Günü Sahnelenecek

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da sahnelenecek oyun, 14 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olarak planlandı. “Sabah Gibi Geri Döneceğiz” adlı oyun, tiyatronun birleştirici gücünü topluma ulaştırmayı hedefliyor. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye 14 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar davet edildi.