Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kanlıdere Köprüsü güzergâhında devam eden genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gece gündüz sürdürülen çalışmalarla arterin genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor. Sarayaltı bölgesinden başlayan ve Tarihi Maraş Kalesi’ne uzanan arterin, Trabzon ve Şeyh Adil Caddelerine alternatif olarak bölgedeki ulaşımı rahatlatması hedefleniyor. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından güzergahta kavşak ve refüj planlaması yapılacak.

1 Milyar TL’yi Aşan Yol Yatırımı

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından toparlanma sürecinde olan şehrimizde Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üstyapı çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Bu yıl 1 Milyar TL’yi aşkın bir yol çalışmasını şehrimize kazandırdık. Bu sene için planladığımız çalışmaları yüzde 90 seviyelerine getirdik. Ekiplerimiz 11 ilçemizin tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 50 farklı noktada yol çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Caddesi ve Şeyh Adil caddelerine alternatif olacak Sarayaltı – Kale bağlantısının kavşak noktası. Ekiplerimiz burada gece gündüz demeden çok ciddi bir çalışma yürütüyor” cümlelerini kaydetti.

“Bu Projeyle Sarayaltı ve Kanlıdere’nin Cazibesi Artacak”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Geçtiğimiz dönem buraya inşa edilen Kanlıdere Köprüsü’ne ilave olarak bu bağlantı yolumuzu Boğazkesen Caddesi’yle birleştiriyoruz. Buraya çeşitli sanat yapıları da kazandıracağız. Kavşak düzenlemeleri ve asfaltıyla birlikte burada çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu proje kapsamında buradaki yolumuzun genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılacak. Böylece Şekerli Caddesi şehir merkezimiz için önemli bir güzergâh halini alacak. Bu projemizin maliyeti 250 Milyon TL. Bölgedeki tarihi konakların ve kültür varlıklarının restorasyonu ve rezerv alan içerisinde inşa edilecek yeni konutlarla bu bölge şehrimizin en cazip noktalarından biri haline gelecek” ifadelerini kullandı.