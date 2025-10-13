Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla adından söz ettirmeye ve yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor. Şehirde sosyal yaşamı güçlendiren, çevresel sürdürülebilirliği önceleyen ve toplum temelli yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, bir ulusal ödülün daha sahibi oldu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), ‘Yüksek Yaşam Kalitesi’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

96 Proje Arasından Seçildi

49 üye belediyeden 96 projenin değerlendirildiği yarışmada projeler; Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri, Dirençli/Dayanıklı Toplum, Yüksek Yaşam Kalitesi, Akıllı Şehir, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı ile Çevre ve Sağlık olmak üzere 7 ayrı kategoride incelendi. Değerlendirme sonucunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Girişimcilik Merkezi, toplum odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir sosyal etki hedefiyle “Yüksek Yaşam Kalitesi” alanında ödül almaya hak kazandı.

Özenle Yürütülen Çalışmaların Bir Göstergesi

İzmir’de düzenlenen programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Genel Sekreter Serdar Atalar aldı. Törende konuşan Atalar, projeye emek veren çalışanlara teşekkür ederek, “Bu anlamlı ödül, Kahramanmaraş’ta sosyal girişimcilik kültürünü güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir göstergesi. Sosyal Girişimcilik Merkezi Projemiz, hem toplumsal faydayı hem de sürdürülebilir kalkınmayı esas alan bir vizyonun ürünü” cümlelerini kaydetti.

SOGEM Toplumsal Fayda Üreten Bir Merkez

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), şehirdeki sosyal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmeyi, sosyal girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve toplumsal yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Eğitim programları, girişimcilik destekleri, sosyal inovasyon projeleri ve gençlere yönelik mentorluk faaliyetleriyle dikkat çeken merkez, hem bireysel gelişimi hem de şehir genelinde sosyal kalkınmayı destekliyor.

İkinci Ulusal Ödül

Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi, böylece ulusal düzeyde ikinci kez ödül almış oldu. SOGEM, ilk olarak 2021 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilmişti.