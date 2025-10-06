Bölgede şantiye hazırlıklarının devam ettiğini belirten Başkan Görgel, “Kanlıdere Köprüsü’nün restorasyonu şehir kimliği ve bölge için büyük önem taşıyor. Çalışmalarla hem ulaşım güvenliği sağlanacak hem de yapının turistik değeri artacak” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehrin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Kanlıdere Köprüsü de yeniden hayat bulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarla, şehrin tarihine tanıklık eden köprüde meydana gelen deformasyonlar aslına uygun şekilde onarılacak. Yapının özgün dokusuna zarar verilmeden yapılacak güçlendirme çalışmaları ile köprü, hem tarihi kimliğini koruyacak hem de daha uzun yıllar hizmet verecek.

Restorasyon kapsamında köprünün taş örgüsünde ve kemerlerinde oluşan çatlak ve yıpranmalar giderilecek, dayanıklılığı artırılacak. Ayrıca tarihi yapının mimari bütünlüğü korunarak modern tekniklerle sağlamlaştırılması hedefleniyor. Köprü çevresinde yapılan hazırlıkların ardından kısa süre içerisinde fiziki çalışmalar başlayacak. Restorasyonun ardından Tarihi Kanlıdere Köprüsü’nün hem ulaşım açısından güvenli hale gelmesi hem de turistik değerinin artması öngörülüyor.

“Kanlıdere Köprüsü Geleceğe Taşınacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın tarihine tanıklık eden önemli yapılardan biri olan Kanlıdere Köprüsü’nün restorasyon çalışmalarının başlayacak olması bizler için son derece kıymetli. Şehrimizin hafızasında önemli bir yere sahip olan bu köprü, sadece bir ulaşım aracı değil; geçmişimizle bugünümüz arasında güçlü bir bağdır. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmalarla köprü aslına uygun şekilde restore edilerek daha sağlam ve güvenli bir hale getirilecek. Bizim için en önemli husus, tarihi yapılarımızın özgünlüğünü bozmadan geleceğe taşınması. Bu kapsamda Kanlıdere Köprüsü’nün yeniden ayağa kaldırılması, hem şehir kimliğimize sahip çıkmamız hem de gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacak” ifadelerini kullandı.