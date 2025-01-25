Öztunç, TEİAŞ'ın özelleştirilmesi sürecinin hukuka uygunluğu, süre uzatımı ve kamuoyundan gizlenen kararlarla ilgili dört önemli soru yöneltti.

TEİAŞ'ın Özelleştirme Süreci ve Danıştay Kararı

TEİAŞ, 3 Temmuz 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştı. Ancak, bu karara karşı Danıştay 13. Dairesi'nde açılan davada 14 Haziran 2022 tarihinde ret kararı verildi. Buna rağmen, Danıştay üyeleri tarafından yazılan karşı oylarla, özelleştirme kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Özelleştirme süreci için başlangıçta 1,5 yıl öngörülmüşken, sürenin 2026 sonuna kadar uzatıldığı öğrenildi. Bu durum, sürecin toplamda 4 yıla çıkarılması anlamına geliyor. Milletvekili Öztunç, bu kararın kamuoyundan ve TEİAŞ çalışanlarından gizlenmesini ve Resmî Gazete'de yayımlanmamasını kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Milletvekili Öztunç'un Yönelttiği Sorular

1. Hukuki Dayanak: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda TEİAŞ'ın özelleştirilebilecek kuruluşlar arasında yer almadığı ve iletim faaliyetinin tekel niteliğinde olduğu belirtildi. Öztunç, özel bir kanun çıkarılmadan TEİAŞ'ın özelleştirilmesinin mümkün olmadığını ve Danıştay 13. Dairesi'nin ret kararına rağmen bu sürecin neden devam ettirildiğini sordu.

2. Kararın Gizliliği: TEİAŞ'ın özelleştirme hazırlıkları için süre uzatımı yapıldığına dair Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanmaması ve bu kararın kamuoyundan ve TEİAŞ çalışanlarından gizlenmesinin nedenlerini sorguladı.

3. Stratejik Önem: TEİAŞ'ın özelleştirilmesi halinde, elektrik enerjisinin yabancı tekellerin kontrolüne girme riski oluşacağını ve iletim şebekesinin stratejik öneminin neden göz ardı edildiğini sordu.

4. Özelleştirme Israrı: Elektrik dağıtım bölgelerinde yapılan özelleştirmelerin maliyetleri düşürme ve kaliteyi artırma iddialarının aksine olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, bu ısrarın amacını sorguladı.