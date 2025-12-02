Türkiye’nin dört bir yanından iş dünyası temsilcilerini buluşturan zirve, sanayi dönüşümü, dijitalleşme, yüksek katma değerli üretim ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin ele alındığı stratejik bir platforma dönüştü.

Programa milletvekilleri, kaymakamlar, üniversite yöneticileri, sanayiciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım sağladı. Yeni nesil ekonomi politikalarının tüm yönleriyle masaya yatırıldığı zirve, Türkiye’nin üretim odaklı kalkınma stratejisine önemli katkılar sundu.

KAHRAMANMARAŞ, ÜRETİM VE TEKNOLOJİ GÜCÜYLE ZİRVEDE ÖNE ÇIKTI

ASKON Kahramanmaraş Şubesi, şehrin üretim kültürünü ve ekonomik hacmini zirvede en güçlü şekilde temsil eden illerden biri oldu. ASKON Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdullah Eskalen liderliğinde gerçekleştirilen temaslarda kentin:

• Üretim hacmi

• İhracat kapasitesi

• Yenilikçi sektörlerdeki büyüme potansiyeli

• Girişimcilik gücü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Böylece Kahramanmaraş’ın Türkiye ekonomisindeki stratejik konumu bir kez daha dikkat çekti.

BAKAN KACIR: “2053 HEDEFLERİMİZİN MERKEZİNDE YERLİ ÜRETİM VE TEKNOLOJİ VAR”

Bakan Mehmet Fatih Kacır, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye’nin yeni dönem sanayi politikalarını belirleyen kritik mesajlar paylaştı:

• “Dijital dönüşüm ve teknolojik yenilikler, sanayimizi küresel rekabette daha güçlü kılacaktır.”

• “Yerli üretim ve inovasyon, 2053 hedeflerimizin temel omurgasını oluşturuyor.”

• “Bölgesel kalkınma ve KOBİ’lerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyümenin ana anahtarıdır.”

Bu değerlendirmeler, hem ulusal ekonomi vizyonuna hem de Kahramanmaraş’ın yatırım geleceğine ilişkin yol gösterici nitelikte oldu.

YEŞİL EKONOMİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KÜRESEL REKABET ZİRVEDE ELE ALINDI

Zirvede öne çıkan başlıca temalar şöyleydi:

• Yeşil üretim politikaları

• Enerji verimliliği

• Küresel pazarlarda rekabet gücü

• KOBİ odaklı büyüme

• Yüksek teknoloji yatırımları

• İhracat hedeflerinin artırılması

• Yerli üretimin güçlendirilmesi

Bu başlıklar, Türkiye’nin 2053’e giden süreçte izleyeceği ekonomik yol haritasının temel taşlarını oluşturdu.

BAŞKAN ABDULLAH ESKALEN: “KAHRAMANMARAŞ DAHA FAZLASINA HAZIR”

ASKON Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdullah Eskalen, zirve sona erdikten sonra yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

**“Genel Başkanımız Orhan Aydın’ın liderliği ve Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın vizyoner açıklamaları, hayata geçirilen dev yatırımların aslında yalnızca bir başlangıç olduğunu gösteriyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda Kahramanmaraş’ta daha fazla üretim, daha fazla inovasyon ve daha güçlü girişimcilik için motivasyonumuz artmıştır.

Şehrimizin üretim kültürü, girişimci ruhu ve yenilikçi potansiyeli, Türkiye’nin 2053 hedefleriyle birebir uyumludur. ASKON Kahramanmaraş olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve üyelerimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”**

EKONOMİ VİZYONUNU ŞEKİLLENDİREN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Zirve, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ışık tutan sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlandı. Bildirgede özellikle:

• Yüksek katma değerli üretim

• Dijitalleşme

• KOBİ’lerin desteklenmesi

• Yeşil ekonomi uygulamaları

• Teknoloji yatırımlarının artırılması

gibi kritik alanlara öncelik verildi.

ASKON Kahramanmaraş Şubesi, zirvede elde edilen bilgi, vizyon ve değerlendirmeleri şehirdeki iş insanlarıyla paylaşmaya devam ederek Kahramanmaraş’ın yeni ekonomi vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.