Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde hizmete açılan Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, kısa sürede ulaştığı hasta sayısıyla bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

3 Mart 2025 tarihinde kapılarını açan ve 120 yatak kapasitesine sahip hastane, yalnızca 10 ayda 306 bin 87 kişiye sağlık hizmeti sundu. Türkoğlu’nun yaklaşık 79 bin olan nüfusu dikkate alındığında, hastanenin ilçe nüfusunun neredeyse dört katı kadar hastaya hizmet verdiği görüldü. Hastane, ilçe halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

Deprem sonrası güçlenen sağlık altyapısının simgelerinden biri olan hastanede; 11 hemodiyaliz makinesi, 4 tam donanımlı ameliyathane, 16 erişkin ve 4 yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Açılışından bu yana geçen sürede 1.640 ameliyat başarıyla gerçekleştirilirken, 2.732 hasta yatarak tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Hastanede 22’si uzman olmak üzere toplam 52 hekim ile yaklaşık 500 sağlık çalışanı, 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti veriyor.

Yetkililer, deprem bölgesinde sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, hayata geçirilen projelerin Kahramanmaraş’ı daha güçlü, daha güvenli ve daha sağlıklı bir geleceğe taşıdığını ifade etti.