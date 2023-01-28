Altılı Masanın Yeni Parolası Aday Geldiysen 6 Kez Masaya Vur

Söylemeye gerek yok, seçimlere sadece 5 ay kaldı ve Halk İttifakı "altı masa"nın çeşitli çelişkilerini vurgulamakta daha iyi bir iş çıkarıyor. Erdoğan'ın izinden giden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin potansiyel adayı profilini eleştiriyor.

Başkanlık sisteminde belirli yetki ve sorumluluklara sahip olacak, ancak yine de parlamenter sistemde ülkeyi fiilen yönetecek olan altı muhalefet liderini "koordine edecek", hatta muhalefetin cumhurbaşkanı adayı o zaman eleştiriye maruz kalacak. çoğunluğun gücünü altı muhalefet liderinin vesayetine tabi kıldılar, aynı şekilde altı başkan arasındaki iktidar mücadelesinin sorumluluğunu da üstlenmek zorunda kalacaklardı. başka bir Erdoğan”, yetkilerinin, sorumluluklarının ve performanslarının sınırlarıyla mutlaka mahvolur.

Üçüncüsü, koalisyonun görev ve yetki paylaşımı: "Altılı masa" seçimler öncesinde somut bir geçiş süreci ve koalisyon yapısı oluşturmak istiyor. Muhalefet bloğu kazanırsa, ülke altı partiden oluşan bir koalisyon altında (milliyetçiler, liberaller ve sosyal demokratlar) ve muhtemelen Halkların Demokratik Partisi gibi… Türk halkı, iki veya üç partili koalisyon hükümetlerinin başarısız olduğu ve birçok krize neden olduğu 1990'ları hala hatırlıyor. yedi siyasi partiden oluşan garip bir koalisyon içinde ortaya çıkması hayal bile edilemezdi.

Dördüncüsü, ortak bir vizyon program: Birbirine zıt görüşlere sahip siyasi partileri bir araya getiren bu koalisyonun, halka yönetebilecekleri ortak bir vizyon sunması son derece zordur. Belki de terörle mücadele, dış politika ve ekonomi gibi temel konularda zayıf ve iddiasız anlaşmalara varabilirler. O anlaşmalar bile Cumhur İttifakı'nın birliği karşısında muğlak bir tavırdan başka bir şey değildir. Ancak muhalefet bloğu, Kürt sorununu da kapsayacak iddialı bir program geliştirirse, bu altı partinin bir arada kalması mümkün değildir. Günün sonunda sadece soyut ilkelere bağlı kalarak seçmenle bağ kuramazlar.

Bu dört çelişkiyi aynı anda ele almak için, "altılı masa"nın kesinlikle daha birçok kez buluşması gerekecek.