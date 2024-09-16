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Başkan Görgel: “Altyapıdan üstyapıya yeni yatırımlarımız andırın’a hayırlı olsun”

Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Uzun yıllardır Andırın’ın beklentisi olan ilçe merkezindeki asfaltlama sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Kışla Bahçesi ve çevresinde dönüşüme başlıyoruz. İlçemizin otogar sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. İlbank ve KASKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İleri Düzey Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi önümüzdeki yıl faaliyete alacağız. Çalışmalarımız ve planladığımız yatırımlarımızla Andırın’ı çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Başkan Görgel: “Altyapıdan üstyapıya yeni yatırımlarımız andırın’a hayırlı olsun”

Başkan Görgel: “Altyapıdan üstyapıya yeni yatırımlarımız andırın’a hayırlı olsun”

Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Uzun yıllardır Andırın’ın beklentisi olan ilçe merkezindeki asfaltlama sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Kışla Bahçesi ve çevresinde dönüşüme başlıyoruz. İlçemizin otogar sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. İlbank ve KASKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İleri Düzey Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi önümüzdeki yıl faaliyete alacağız. Çalışmalarımız ve planladığımız yatırımlarımızla Andırın’ı çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız” dedi.

16 Eylül 2024 Pazartesi 15:05

Şehrin farklı noktalarını ziyaret ederek yerleşim yerlerinin ihtiyaç ve önceliklerini yerinde tespit eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak AK Parti Andırın İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, akabinde ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, devamında ilçede hayata geçirilen yatırımları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Yatırımlarımız Andırın’a Hayırlı Olsun

Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Andırın’ımızı ziyaret ederek hem hemşehrilerimizle bir araya geldik hem de alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Uzun yıllardır Andırın’ın beklentisi olan ilçe merkezindeki asfaltlama sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Işıklandırması ve yaya yollarıyla Hükümet Caddesi’ni Andırın’ınprestij caddesine dönüştürüyoruz. Kışla Bahçesi ve çevresinde dönüşüme başlıyoruz. Meydan, cami ve sosyal donatıları kapsayan projemizi yıl sonuna kadar hazırlayacağız. İlçemizin otogar sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. Kısa süre içerisinde yeni otogarın inşasına başlayacağız. İlçemize, Büyükşehir Belediyemizin birimlerinin yer alacağı bir hizmet binası yapıyoruz. İlbank ve KASKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İleri Düzey Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi önümüzdeki yıl faaliyete alacağız. 15 Milyon Euro’luk projenin inşası hızla sürüyor. Çalışmalarımız ve planladığımız yatırımlarımızla Andırın’ı çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Yatırımlarımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Altyapıdan üstyapıya Yeni Yatırımlarımız Andırın’a Hayırlı Olsun”
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