Başkan Güngör, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz; Gaziantep, Erzurum, Kayseri, Malatya, Ordu, Şanlıurfa ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanları ve AK Parti teşkilatları da yer aldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hitaplarıyla gerçekleştirilen toplantıda; şehirlerin fonksiyonları, yapımı devam eden ve planlanan projeler ile Türkiye Yüzyılı vizyonu ele alındı.

Türkiye Yüzyılı’na Hazırız

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki Başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Toplantımıza ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e teşekkür ediyor; toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.