Başkan Güngör, ‘Bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile bir araya geldi. Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın de yer aldığı programda psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kirişci ve Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Yaralarımızı Hızla Sarıyoruz

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “6 Şubat depremlerinin ardından yaralarımızı hızlı bir şekilde sarma ve şehrimizi tekrar ayağa kaldırma noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de depremin ilk anından itibaren sahada olan, bilfiil görev yapan, psiko-sosyal destek noktasında hemşehrilerimizin yardımına koşan psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kardeşlerimizle bir araya geldik. Var gücüyle hemşehrilerimizin yardımına koşan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah devlet millet olarak bu zorlu sürecin de hep birlikte üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.