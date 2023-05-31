Başkan Güngör; “Esnaf Çarşılarıyla Ticari Hayatı Canlı Tutuyoruz”

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafların ticari faaliyetlerini sürdürmesi için oluşturulan geçici çarşıları ziyaret etti. Geçici iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarla sohbet eden ve işlerinde bereket dileyen Başkan Güngör, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Asrın felaketinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla el birliğiyle yaralarımızı hızla sarıyoruz. Bir taraftan konteyner kentler tamamlanırken bir yandan kalıcı konutların inşası devam ediyor. Esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi ve ticaretin canlanması için de geçici çarşılar oluşturuyoruz. Bugün geçici çarşılarımızı ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın memnuniyetini görünce bizler de mutlu olduk” dedi.

4 Bin 55 Geçici İş Yeri

Geçici çarşıların kurulumunun devam ettiğini belirten Güngör, “Şu ana kadar il genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 384’ü tamamlandı. Planladığımız geçici iş yerlerinin yaklaşık yüzde 86’sını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bir taraftan da yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Geçici iş yerlerimizi kura sonucu esnaflarımıza teslim ediyoruz. Tüm bu süreci Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi vasıtasıyla yürütüyoruz. Bu noktada esnaflarımızın taleplerinin büyük bir kısmını karşıladık. Kalıcı iş yerlerinin inşası noktasında da çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Mikro bölgeleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Süreç hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.