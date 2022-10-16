Başkan Güngör Kitap Fuarı’nda Edebiyatseverlerle Buluşacak

Kahramanmaraş 8. Uluslarası Kitap ve Kültür Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazar ile binlerce kitabı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İmza günü, söyleşi ve panel gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarda; 17 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da Tarihçi - Yazar Mehmet Işık, saat 13.00’da Şair - Yazar Bestami Yazgan, saat 16.00’da Yazar Sait Mermer ve saat 17.00’da Gazeteci - Yazar Yusuf Kaplan söyleşi ve imza günü etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte ise ebediyete göç etmiş Kahramanmaraşlı usta şair Bahaeddin Karakoç’u anma programı düzenlenecek.

Başkan Güngör Kitap Fuarı’nda

Kahramanmaraş 8. Uluslarası Kitap ve Kültür Fuarı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. 17 Ekim Pazartesi günü KAFUM A Salonu’nda düzenlenecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak.