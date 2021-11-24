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Başkan Güven’den 24 Kasım mesajı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Güven’den 24 Kasım mesajı

Başkan Güven’den 24 Kasım mesajı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 12:14
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Başkan Güven mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenler çocuklarımızı, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını ortaya koyan, bilimin ve aydınlık düşüncenin mimarlarıdır.

Bir milleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak meslek öğretmenliktir. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak kişiler öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz her şeyin en iyisini en güzelini hak etmektedir. Cumhuriyetin erdemini öğreten, milletçe topyekûn çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerinin; vatan sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için yüce bir görev üstlenmişlerdir. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir” dedi.

Başkan Güven sözlerini şöyle sürdürdü, “Her çocuk, yetişen her nesil öğretmenlerimizin sevgi ve irfan yüklü kollarında olgunlaşmakta ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu gün aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi de rahmetle, minnetle anıyor, tüm Öğretmenlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Başkan Güven’den 24 Kasım Mesajı
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