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Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, tarih öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı.

Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, tarih öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:19
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Başkan Okay, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu vurguladığı mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde aile kadar eğitim öğretim sağlayan öğretmenlerimiz de son derece önemlidir. Öğretmenlik mesleği de kutsal ve önemlidir. Her türlü koşulda ve şartta öğretmenlerimiz görevlerini büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Özellikle şu içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlık ortaya koymaktalar. Çocuklarımızın öğrenim ihtiyacını gidermek adına onlar üzerlerine düşeni yapmaktadır. Bizlerde onların her zaman yanında olmalı ve onlara destek olmalıyız. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimize de rahmet diliyorum.”

Başkan Okay, tarih öğretmeni Doğan Yarpuz’u arayarak görüntülü konuştu. Pandemi sürecine dikkat çekerek Başkan Okay, öğretmeni ile bir araya gelemediğini belirterek, “Saygı değer öğretmenim, sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Gönül isterdi ki bir araya gelelim ve hasbihal edelim. Ancak bu pandemi sürecinde bir araya gelmemiz mümkün olmadı. Telefon üzerinden sizleri görmek ve sağlığınızın iyi olduğunu bilmek bizleri mutlu etti.”

Son Güncelleme: 23.11.2020 19:29
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Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
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