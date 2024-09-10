Başkan Toptaş’tan 3 bin öğrenciye kırtasiye desteği!

Eğitim yatırımları kapsamında okulların fiziki şartlarını iyileştirme, çeşitli eğitim projeleri geliştirme ve öğrencilere eğitim desteği sağlama konularında aktif rol oynayan Onikişubat Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla hem eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hem de aile bütçesine destek vermek amacıyla kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hayata geçirilen proje ile ilkokul 1 ve 2’nci sınıfta eğitim gören 3 bin öğrenciye kırtasiye setinin dağıtımı hedefleniyor.

Dağıtılan kırtasiye setlerinde çanta, beslenme çantası, suluk, defter, kalem, silgi ve cetvel gibi 17 farklı kalemde temel eğitim malzemeleri yer alıyor.

Kurtlar ve Cüceli Mahallesi’ndeki ilkokulları ziyaret ederek kırtasiye setlerini öğrencilere takdim eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, dağıtımı ayrıca şenliğe çevirerek öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırdı.

“Öğrencilerimizi ve ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Kırtasiye seti dağıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Toptaş, eğitimin bir milletin en önemli yatırımı olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, “Öncelikle yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlara vesile olsun inşallah. Onikişubat Belediyesi olarak, eğitim yatırımlarımız çerçevesinde öğrencilerimize destek olmak amacıyla kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla hedefimiz ilçemizdeki öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve onların eğitim hayatını desteklemek. Bu anlamda Kurtlar İlkokulu’muzla, Cüceli İlkokulu’muzda öğrencilerimize kırtasiye seti desteğinde bulunduk. Kırtasiye setimizin içerisinde öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayan birçok hediyemiz var. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki 1 ve 2’nci sınıftaki öğrencilerimize hediyelerimizi ileteceğiz. Tabi küçük sürprizler de hazırladık öğrencilerimiz için. Hem meclis üyelerimizle, hem muhtarımızla hem ilçe milli eğitim müdürümüzle burada öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle bir arada olduk. Her çocuğun kaliteli eğitime erişme hakkına sahip olduğu bilinciyle, eğitimin bir milletin geleceği olduğunu biliyor, bu doğrultuda Onikişubat Belediyesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, yeni eğitim-öğretim yılınızın hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimizin başarısının daim olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda öğrencilere pamuklu şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve süt mısır ikram edilirken, erkek öğrenciler ücretsiz tıraş edildi, kız çocuklara ise bakım çantası hediye edildi.