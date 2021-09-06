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Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü, 5253 sayılı ve 4721 sayılı kanunları esas alınarak Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında kuruldu.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü, 5253 sayılı ve 4721 sayılı kanunları esas alınarak Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında kuruldu.

06 Eylül 2021 Pazartesi 18:04
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Kurucu başkanlığını aynı zamanda Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun yaptığı Enstitü, yedi kurucu üye tarafından resmen kuruldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü, Türkye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan ve Türk Milletinin kültür coğrafyası- hinterlandı içerisinde bulunan her türlü sosyolojik, psikolojik, antropolojik, siyasi ve insana ilişkin konu ve konulara yönelik think thank (düşünce, beyin fırtınası) üretmek ve üretilen fikirleri geliştirmek, ilgili birimlerle ve paydaşlarla paylaşmak, ortaya konacak politikalara katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.”

Son Güncelleme: 06.09.2021 18:28
Anahtar Kelimeler:
Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu
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