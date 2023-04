Birleşik Krallık, Kahramanmaraş’ta çocukları sevindirdi!

Kral III Charles’ın kendisini temsilen bulunması için görevlendirdiği resmi temsilcisi The East Riding of Yorkshire Bölgesi Lieutenant Lord’u Sayın Jim DICK Obe’nin onur konuğu olarak katıldığı etkinliğe bölge halkından ve diğer bölgelerdeki yaşayan yerel halk yoğun ilgi gösterdi.

Yıkıcı depremlerin ardından kelimenin tam anlamıyla her şeyini kaybetmiş çocukların heyecanını ve zihinlerini canlandırmaya odaklanan ‘’Çocuklar için Oyuncak ‘’(Toys for Turkey) çağrısı kapsamında 16 Nisan Pazar günü Beverley'deki Wednesday Market'te düzenlenen etkinliğe Kraliyet Temsilcisi DICK dışında, Türkiye'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, MÜSİAD UK Başkanı Murat Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, Milletvekili İklim Değişikliği Bakanı Graham STUART , The East Riding of Yorkshire Yüksek Şerifi Bayan Tina CERRUTI, Beverley Belediye Başkanı Linda JOHNSON , Meclis Başkanı John WHITTLE, Beverley Ticaret Odası Başkanı Julian MINSHALL ve meclis üyeleri katılmıştı.

MÜSİAD The Yorkshire Bölge Temsilcisi Ali TEKÇE ‘nin başkanlığında , MÜSİAD UK Başkan Yardımcısı Özlem BACAK ve Gary JACKSON Organizatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte , tüm cadde boyunca uzanan Türk ve dünya mutfaklarından oluşan bir kermeste gün boyunca ziyaretçilere geliri depremzede çocuklar için kullanılmak üzere satışta bulunuldu.

Kampanya hakkında açıklama yapan MUSİAD UK Başkanı Murat Bingöl, “Türkiye ve Suriye Deprem Felaketi sonrası ailesiz, yuvasız, çaresiz kalan çocukların yüzünü birazda olsa güldürmek, eksiklerini gidermek için gerçekleştirdiğimiz ‘Toys for Children’ etkinliği gerçekleştirdik. Hepinizin çok yakından takip ettiği üzere maalesef Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. 10 ili etkileyen bu depremler sonrasında acı haberler peş peşe geldi. Depremler nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken birçok kişi yaralandı, bir çok ev kullanılamaz hale geldi.10 şehirde 4.5 milyon çocuk anne ve babasız kaldı. MÜSİAD olarak depremin ilk anından beri vatandaşlarımızın yanında olmak için bölgeye koştuk. Hamdolsun şu an, Bir ve beraber anlayışı ile her bir üyemiz elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz veriyor. Genel Merkezimiz başkanlığında, Şehirlerimizi T.C Devleti ve ilgili bakanlıkları ile tam koordinasyon halinde el birliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız. MÜSİAD’ın Birleşik Krallık Şubesi olarak bizler de, tüm yönetim kurulu üyelerim ve şube üyelerim ile birlikte farklı platformlarda, Birleşik Krallığın Kızılhaç, milletvekilleri, medyası, dernekleri, bağış kampanyaları, kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde yaraları sarmak için gece gündüz demeden destek çalışmalarını yürüttük ve yürütmeye devam etmekteyiz. MÜSİAD’ın 84 yurtiçi ve 81 yurtdışı şube ve temsilcilikleri bölgeye şu ana kadar 3500’den fazla tır gönderildi. Birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta siz kıymetli yardımseverlerimizin destekleriyle kurduğumuz 750 m2'lik etkinlik çadırda MÜSİAD Aşevi, günlük 10.000 kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Burayı şu an Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devrettik. Buna ilaveten yine siz değerli destekçilerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde hizmet vermeye devam ediyor. Kahramanmaraş Elbistan'da 8000 kişi kapasiteli 2000 adetten oluşan konteyner yaşam kentimizi hep beraber kuruyoruz. Hamdolsun geçen hafta buranın da bir bölümünün de hızlıca yapılmasını sağlayarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Aynı zamanda Hatay Defne’de bir sahra hastanesi oluşturduk ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Bu akşamki etkinliğimizin 2.kısmı da bu çalışmanın bir devamı olarak konteynır yardımı etkinliği şeklinde organize edildi. Depremden etkilenen illerimize yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir ve beraber olduğumuzda her şeyin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız. Yıkılan yerlerin yeniden imarı ve hayatın normal seyrine dönebilmesi açısından işadamları olarak bizler daha çok çalışmayı ve ticaretin ve sanayinin canlanması için önderlik etmeyi bir görev biliyoruz. Biliyoruz ki bu kısa olmayan bir süreçtir. Bu minvalde MUSAD UK İşadamları Derneği Başkanı olarak ben ve üyelerimiz, Birleşik Krallıkta bulunan işadamlarını Türkiye ile daha çok ticaret yapmaya, Birleşik Krallıkta’ki ilgili Bakanlıklarımızı Türkiye ile ticaret yapan firmalara kolaylık sağlayacak uygulamalar yaparak desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye üreten bir ülkedir. Ve destekleriniz ile üretmeye hemen ve şimdi kararlılığı ile vakit kaybetmeden devam edecektir. Deprem yaşandı fakat arkasında bir sürü hüzün dolu hikaye bıraktı. Bunlardan bir tanesi kısaca anlatarak sözlerimi toparlamak istiyorum. Enkaz altında iken bebeğine gövdesini siper ederek korumaya çalışan bir annenin, enkazdan cansız bedeni çıkarıldı. Telefonunda şöyle bir not bulundu ‘yavrum eğer kurtuldu isen büyüdüğünde annenin seni çok sevdiğini hiçbir zaman unutma’. Bir sürü yara, bir sürü acı hikaye bıraktı bu deprem arkasında. Ama bizler yaraları birlikte sarağız. Bizler her birimiz orada yetim kalan yada evsiz kalan çocuklarımızın annesi , babası , yuvası olacağız. Tüm bu çalışmalara destek olan bugün bu anlamlı etkinliği yapmamıza tam destek olan Sayın HM Lord Lieutenant of the East Riding of Yorkshre Mr James Dick ‘e, High Sheriff of East Riding of Yorkshire, T.C. Sayın Büyükelçimiz Koray Ertaş’a, MP Graham Stuart ‘a, Chairman of the east riding of Yorkshire council Cllr John Whittle, ilk günden beri yanımızda olan Mayor of Beverley Lında Johnson’a, şu anda ismini tek tek sayamadığım tüm councillerlarımıza, tüm yardım kuruluşlarına, kurum ve kuruluşlara, büyük küçük demeden elinden geldiği ölçüde imkanlarını seferber eden tüm firma sahiplerine, bireysel olarak yardıma koşan Beverley halkına, gece gündüz demeden bu organizasyonu gerçekleştirmek için çalışan üyemiz Ali Tekçe Beye, yönetim kuruluma, ülkem ve MÜSİAD ailesi adına teşekkürü borç biliyorum. Sonsuz teşekkürler” dedi.

“SADECE BEVERLEY ‘DEN 60.000 STERLİNLİK BAĞIŞ YARDIMI GÖNDERİLDİ”

Kampanyanın öncüsü Ali Tekçe ise, “Bu etkinliğin başkanıyım. 6 Şubat’ta anavatanımda meydana gelen 7,8 büyüklüğünde ki deprem sonrası Türkiye’nin güneyinde 50.000 den fazla kişi hayatını kaybetti. Ve içinde çocuklarında olduğu milyonlarca insan bu depremden etkilendi. Yardım etmek için bir şeyler yapmak istedim. İlk günden beri başladığımız çalışmalarla yerel otoritelerin ve halkın, işletmelerin cömert destekleri ile Beverley’den 60.000 sterlin ve üyesi olduğum MÜSİAD UK’de ise ayrı olarak 175.000 Sterlin nakit yardım topladık. Ayrıca yiyecek ve kıyafet yardımları da gönderdik. Böylesi bir kriz durumunda insanların nasıl hızlı bir şekilde organize olduğunu, renk dil din ayırmadan nasıl yardımda yarıştığını görünce gerçekten çok etkilendim. Ve son olarak bugünde çocuklar için bir yardım etkinliği düzenliyoruz. Bu oyuncakları Büyükelçimiz Koray Ertaş’ın da destekleri ile THY üzerinde 23 Nisan ‘a yetiştirmek istedik. Bugün sizlerden bol bol alış veriş yaparak yada bağışta bulunarak yetim ve yalnız kalan çocukların yüzünü güldürmenizi rica ediyorum. Hepinizin aileleriniz ile birlikte güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.