Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı...
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu...
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Büyükşehir Ekipleri Bayramda Da Sahada

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde bulvar, cadde, sokak ve meydanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Ekipleri Bayramda Da Sahada

Büyükşehir Ekipleri Bayramda Da Sahada

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde bulvar, cadde, sokak ve meydanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

08 Temmuz 2022 Cuma 11:00
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, bayram öncesi şehrin muhtelif yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Milli İrade Meydanı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Ulu Camii ve çevresi, Demokrasi Meydanı, Müftülük Meydanı ve Milli İrade Meydanı başta olmak üzere birçok alan temizlendi. TOMA, yol süpürme aracı ve onlarca personelle gerçekleştirilen çalışmalarla toplu kullanım alanlarının hijyeni artırıldı.

Ekiplerimiz Bayram Boyunca Sahada Olacak

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde temizlik çalışmalarımız hız kazandı. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bulvar, cadde ve sokaklar daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda bayramlarını eda edebilmeleri için ekiplerimiz bayram boyunca da sahada olacak” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Ekipleri Bayramda Da Sahada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
Prof. Dr. Yardımcıoğlu: Kurban, dünyalıktan vazgeçmek ve ikram etmektir
Prof. Dr. Yardımcıoğlu: Kurban, dünyalıktan vazgeçmek ve ikram etmektir
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber