Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye

Uzmanlar, özellikle yaz sıcaklıkları ve yetersiz sulama gibi etkenler nedeniyle ceviz meyvesinin istenilen düzeyde gelişmediğini belirtiyor. Sert meyve kabuklarının tam gelişim göstermediği bölgelerde, hasattan sonra soyma makinelerinde yapılan işlemler sırasında meyve birleşim noktalarında açılmalar meydana gelebiliyor. Bu durum, hem iç meyve kalitesinin düşmesine hem de cevizlerin raf ömrünün kısalmasına neden oluyor.

Ceviz hasadının daha verimli ve kaliteli gerçekleşmesi için uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor:

Hasat edilen cevizlerin serin bir yerde dinlendirilmesi: Meyvelerin direkt olarak sıcak ortamda makinaya alınması, sıcaklık farkı nedeniyle açılmalara yol açabiliyor. Bu nedenle cevizlerin bir süre serin bir ortamda bekletilmesi öneriliyor.

Soyma makinelerinin düşük devirde çalıştırılması: Yüksek devirde çalışan makineler, meyvelerin birleşim noktalarına zarar verebiliyor. Düşük devirli işlem, meyve kabuğunun daha az hasar almasını sağlayacaktır.

Makine kapasitesine dikkat edilmesi: Soyma makinelerine kapasitelerinden fazla ceviz yüklenmesi, işlemin verimliliğini düşürebilir. Hatta, kapasitenin bir miktar altında yükleme yapmak, meyve kalitesinin korunması açısından daha uygun olacaktır.

Bu öneriler, ceviz hasadının verimli ve sağlıklı şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacak önemli adımlar olarak öne çıkıyor. 2024 yılı hasadında bu unsurlara dikkat edilmesi, hem ürün kalitesini artıracak hem de raf ömrünü uzatacaktır.