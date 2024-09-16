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Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye

Kahramanmaraş'ta ceviz hasadı bu yıl bereketli başladı. Ancak, yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde ceviz meyvesinin kalitesinde düşüşler gözlemlendi. Özellikle güneş yanıklığı, meyve gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir faktör oldu. Bununla birlikte, hasat sonrası gerçekleştirilen makineli soyma işlemi de kalite kayıplarına yol açabiliyor.

Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye

Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye

Kahramanmaraş'ta ceviz hasadı bu yıl bereketli başladı. Ancak, yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde ceviz meyvesinin kalitesinde düşüşler gözlemlendi. Özellikle güneş yanıklığı, meyve gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir faktör oldu. Bununla birlikte, hasat sonrası gerçekleştirilen makineli soyma işlemi de kalite kayıplarına yol açabiliyor.

16 Eylül 2024 Pazartesi 13:49

Uzmanlar, özellikle yaz sıcaklıkları ve yetersiz sulama gibi etkenler nedeniyle ceviz meyvesinin istenilen düzeyde gelişmediğini belirtiyor. Sert meyve kabuklarının tam gelişim göstermediği bölgelerde, hasattan sonra soyma makinelerinde yapılan işlemler sırasında meyve birleşim noktalarında açılmalar meydana gelebiliyor. Bu durum, hem iç meyve kalitesinin düşmesine hem de cevizlerin raf ömrünün kısalmasına neden oluyor.

Ceviz hasadının daha verimli ve kaliteli gerçekleşmesi için uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor:

Hasat edilen cevizlerin serin bir yerde dinlendirilmesi: Meyvelerin direkt olarak sıcak ortamda makinaya alınması, sıcaklık farkı nedeniyle açılmalara yol açabiliyor. Bu nedenle cevizlerin bir süre serin bir ortamda bekletilmesi öneriliyor.

Soyma makinelerinin düşük devirde çalıştırılması: Yüksek devirde çalışan makineler, meyvelerin birleşim noktalarına zarar verebiliyor. Düşük devirli işlem, meyve kabuğunun daha az hasar almasını sağlayacaktır.

Makine kapasitesine dikkat edilmesi: Soyma makinelerine kapasitelerinden fazla ceviz yüklenmesi, işlemin verimliliğini düşürebilir. Hatta, kapasitenin bir miktar altında yükleme yapmak, meyve kalitesinin korunması açısından daha uygun olacaktır.

Bu öneriler, ceviz hasadının verimli ve sağlıklı şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacak önemli adımlar olarak öne çıkıyor. 2024 yılı hasadında bu unsurlara dikkat edilmesi, hem ürün kalitesini artıracak hem de raf ömrünü uzatacaktır.

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Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye
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