Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor

Voltaj dalgalanmaları nedeniyle çiftçilerin su motorları ve dalgıç pompalarının birer birer yandığını belirten başkan, sadece bir günde 5 ayrı olayın kendilerine bildirildiğini vurguladı.

Başkanın yaptığı açıklamada, çiftçilerin bu sorun nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi. İlgililerden alınan bilgiye göre, voltaj dalgalanmalarının bir nedeni de güneş enerji panelleriyle üretilen elektriğin şebekeye verilmesi olarak gösteriliyor. Ancak, başkan bu teknik detaya vurgu yaparak, “Elektrik mühendisi değilim ama bildiğim tek bir şey var: Vatandaşın canı yanıyor, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor,” dedi.

Elbistan’daki tarımsal faaliyetlerin bu tür arızalar nedeniyle aksadığı belirtilirken, çiftçiler yetkililerden acil müdahale bekliyor.