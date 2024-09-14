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Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı, Elbistan’da tarımsal sulama yapan çiftçilerin AKEDAŞ’a yönelik isyanını dile getirdi.

Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor

Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı, Elbistan’da tarımsal sulama yapan çiftçilerin AKEDAŞ’a yönelik isyanını dile getirdi.

14 Eylül 2024 Cumartesi 13:50

Voltaj dalgalanmaları nedeniyle çiftçilerin su motorları ve dalgıç pompalarının birer birer yandığını belirten başkan, sadece bir günde 5 ayrı olayın kendilerine bildirildiğini vurguladı.

Başkanın yaptığı açıklamada, çiftçilerin bu sorun nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi. İlgililerden alınan bilgiye göre, voltaj dalgalanmalarının bir nedeni de güneş enerji panelleriyle üretilen elektriğin şebekeye verilmesi olarak gösteriliyor. Ancak, başkan bu teknik detaya vurgu yaparak, “Elektrik mühendisi değilim ama bildiğim tek bir şey var: Vatandaşın canı yanıyor, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor,” dedi.

Elbistan’daki tarımsal faaliyetlerin bu tür arızalar nedeniyle aksadığı belirtilirken, çiftçiler yetkililerden acil müdahale bekliyor.

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Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor
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