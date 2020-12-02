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Deprem Öncesine Ve Sonrasına Hazır Olmalıyız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş için büyük risk taşıyan deprem konusuna değinerek, “Deprem öncesi ve sonrasına hazır olmalıyız” dedi.

Deprem Öncesine Ve Sonrasına Hazır Olmalıyız

Deprem Öncesine Ve Sonrasına Hazır Olmalıyız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş için büyük risk taşıyan deprem konusuna değinerek, “Deprem öncesi ve sonrasına hazır olmalıyız” dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:56
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Dulkadiroğlu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı sonrasında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem ile ilgili meclis üyelerine bir sunum yaptı.
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin deprem konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Okay, deprem sonrası çalışmalar ile ilgili devletin önemli bir deneyime sahip olduğunu ifade etti. Bundan dolayı kendilerinin deprem sonrası çalışmalara yoğunlaştığını aktaran Başkan Okay, ortaya koydukları çalışmaları şu şekilde özetledi:
“Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ilçemizin bu deprem gerçeği ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında deprem öncesi ve sonrası ne yapa biliriz gelmektedir. Deprem sonrası çalışmalar konusunda hükümetimizin ortaya koymuş olduğu tüm uygulamaları yapmaktayız. Bunun dışında birçok konuda bizler de tedbir alıyor ve deprem sonrasına hazır olmaya çalışıyoruz. Ancak önemli olan deprem öncesi gerekli tedbirleri almaktır. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Belediyesi olarak birçok çalışma başlattık. Pandemi sürecinde bu çalışmalarımızı gündeme taşımasak da, büyük bir titizlikle bu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmaların başında yeni yapılan inşaatların zemin çalışmalarını yerinde ve bizzat takip etmek geliyor. Bu konuda oluşturduğumuz ekibimiz zemin çalışmaları konusunda hassas faaliyetler yapmaktadır. Bir yapıya başlamadan önce ekiplerimiz zemin etüdünü yerinde inceliyor ve ona göre rapor düzenliyor. Bunun dışında mevcut yapı stoklarımızı inceliyoruz. Nüfus yoğunluğunun olduğu şehir merkezinden başlayarak bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Bunun için de Divanlı Mahallesi ve Senemayşe mahallerinde kentsel dönüşüm projelerini başlatıyoruz. Pandemi sürecinden sonra bu alanlarda çalışmalarımız hız kazanacak. Kapıçam bölgemizden geçen fay hattında yaşanabilecek bir kırılmanın ilçemize etkileri ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Deprem ilçemizin bir gerçeği. Bu hususta ilçemizin olası bir depreme hazır hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Hükümetimizin de bu konuda önemli çalışmaları var. İnşallah olası bir depreme hazır hale gelmek için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.”
 

Anahtar Kelimeler:
Deprem Öncesine Ve Sonrasına Hazır Olmalıyız
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