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Dulkadiroğlu Gençlik Merkez’lerinden Eğitim Kursları

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek: TYT, AYT, LGS ve YDT Hazırlık Kursu Başvuruları Başladı.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkez’lerinden Eğitim Kursları

Dulkadiroğlu Gençlik Merkez’lerinden Eğitim Kursları

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek: TYT, AYT, LGS ve YDT Hazırlık Kursu Başvuruları Başladı.

26 Temmuz 2024 Cuma 13:07

Dulkadiroğlu Belediyesi, eğitime destek programı kapsamında TYT, AYT, LGS ve YDT hazırlık kursu başvurularını başlattı. İlçemizdeki gençlerin eğitimde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde tam zamanlı eğitimler verilecektir.

Dulkadiroğlu Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezlerinde, sunulacak olan bu kapsamlı eğitim programında, gençlere interaktif dersler, etüt ve soru çözümleri, rehberlik hizmetleri, kariyer planlama ve deneme sınavları sağlanacak. Her hafta yapılacak denemelerle öğrencilerin seviyeleri yakından takip edilecek ve eğitim süreci uzmanlar tarafından sürekli kontrol edilecek.
Dulkadiroğlu Belediye BaşkanıMehmet Akpınar, kurslar ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları ifade etti: "Ekonomik şartlar ve depremin etkisini gören ilçe insanımızın eğitim seferberliğine destek olmak amacıyla bu programı başlattık. Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek bu önemli adımda, onların yanında olmayı sürdüreceğiz."
Başvurular için Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri'ne başvurabilir veya belediyemizin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 26.07.2024 14:38
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Dulkadiroğlu Gençlik Merkez’lerinden Eğitim Kursları
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