Faruk Başel, Yeniden Refah'ta il başkan yardımcılığı görevine getirildi

Faruk Başel yeni yönetimde İl Başkan Yardımcısı olması ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sayın İl Başkanımız Muhammed Aydoğar tarafından Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmenin onurunu yaşıyorum. 31 Mart seçimi öncesi inanmışlık ve adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu yolda, milli duruşumuzdan taviz vermeden ve mesai mefhumu gözetmeden, belediyelerimiz, tüm teşkilatlarımız ve şehrimizin her biri bir değer olan hemşehrilerimizle, İl Başkanımız Sayın Muhammed Aydoğar liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Şahsıma gösterilen bu teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak Milli Görüş davasını toplumun her köşesinde hissettirecek çalışmalar, adaletli uygulamalar, şehrimizin öz kimliğine has sosyal kültürel çalışmalarla yıllardır beklenen olduğumuzun mührünü hemşehrilerimizin gönüllerine vuracağız. Kahramanmaraşlının sorunlarına çözüm bulma yolunda emek verecek olmanın heyecanı bize güç verecektir. Yeniden Refah Ailesi olarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.