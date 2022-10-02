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İyi Partili Çabukel, “Sonuna Kadar Sporu Ve Sporcuyu Destekleyeceğiz”

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımını ziyaret ederek sporculara tatlı ikram etti. Başkan Çabukel, İYİ Parti’nin spora karşı daha hassas bir bakış açısının olduğunu belirterek İYİ Parti iktidarında sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini söyledi.

İyi Partili Çabukel, “Sonuna Kadar Sporu Ve Sporcuyu Destekleyeceğiz”

İyi Partili Çabukel, “Sonuna Kadar Sporu Ve Sporcuyu Destekleyeceğiz”

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımını ziyaret ederek sporculara tatlı ikram etti. Başkan Çabukel, İYİ Parti’nin spora karşı daha hassas bir bakış açısının olduğunu belirterek İYİ Parti iktidarında sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini söyledi.

02 Ekim 2022 Pazar 12:42

Kahramanmaraş’ta toplumun olabildiğince her kesimini ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyen iyi Parti İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, İYİ Parti Kahramanmaraş Kadın Politikaları Başkanı Büşra Telli ve beraberindeki heyet ile Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımının yöneticileri ve sporcularının misafiri oldu. Takımın antrenmanını izleyen İYİ Parti heyeti, sonuna kadar spora destek çağrısında bulundu.

Başkan Çabukel, “Bugün İYİ Parti heyetimizle beraber Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımının değerli yöneticilerini ve cengaver gibi sporcularını ziyaret ettik. Öncelikle kadın volaybol takımımıza isim sponsoru olarak kentin sporuna destek veren Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Kadın voleybol takımımız çok şanslı çünkü emin ellerde. Ancak Kahramanmaraşspor’umuz ve diğer branşlarındaki takımlarımızın bu kadar şanslı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü şehrin futbol takımının profesyonel maç yapabileceği, göğsünü gere gere misafir takımları ağırlayabileceği şehre yakışır bir stad bile yok” dedi.
İYİ Parti’nin toplumun her kesimine yönelik olduğu gibi spora da büyük katkılar sağlayacak projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Çabukel, şöyle konuştu: “İYİ Parti iktidarında spora sonuna kadar destek vereceğiz. Sadece futbol değil tüm spor branşlarında sporcularımızı destekleyeceğiz. Biz, iktidarda bu projeleri hayata geçirdiğimizde spor camiası ‘keşke İYİ Parti daha önce iktidara gelseydi’ diyecekler. Biz, spora ve sporcuya hak ettiği ilgi ve desteği sağlayacağız onlar da katıldıkları her müsabakada madalyalarla, kupalarla göğsümüzü kabartacaklar. Her meslek grubunun vatana bir katkısı vardır. Sporcularımız da ay yıldızlı Türk Bayrağımızı dalgalandırarak ve İstiklal Marşı’mızı okuyup okutarak bu vatana katkı sağlayacaklar.”
Takıma tatlı ikramında bulunan İYİ Partili heyet, antrenmanı izledikten sonra yeni sezonda başarı dileklerinde bulundular.

Anahtar Kelimeler:
İyi Partili Çabukel“Sonuna Kadar Sporu Ve Sporcuyu Destekleyeceğiz”
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