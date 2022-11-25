Kahramanmaraş barosundan ‘kadına yönelik şiddet’ açıklaması!

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü,

1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile ilan edilen gündür.

BM Genel Kurulu 1999 yılında,

25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyetin de meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trijillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş Trujillo'nun açıklamalarından sonra dövülerek vahşice öldürüldüler.

Dünyanın her yerinde bugün KADINLAR; dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkmakta, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Çünkü KADINLAR, ne yazık ki! Dünyanın her yerinde hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda saldırıya ve sömürüye uğramaktadır.

Ülkemizde kadına yönelik şiddette her geçen gün artış yaşanmakta; kadınlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta ve hatta en önemli hak olan “yaşam hakları” ellerinden alınmaktadır.

Mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen, kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinin nedeni toplumsal zihniyet dönüşümünün ve şiddeti önleyici eğitimin sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilmemiş olmasıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için temel öğe, mevcut toplumsal zihniyetin değiştirilmesidir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde, aileden başlanarak genele yayılması, şiddetin önlenmesine yönelik mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda biz Kahramanmaraş Barosu ve Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu mücadelenin içinde var olduğumuzu bildiriyoruz.

Şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza umut olmak adına bugün baro bahçesinde umudun rengi olan mavi kurdelelerle ağaçlara iyi dilek ve temennilerimiz için asacağız. Asılan dilek ve temennilerimizin hayatımızda ağaç misali kök bulup, yeşillenmesi umuduyla…

Şiddetin her türlüsüne dur diyoruz!”