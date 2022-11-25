Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni...
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye...
EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!
EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!
Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde Sütçü İmam’ı andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde...
Prof. Ay: “O, Aklın ve Gönlün Muallimidir”
Prof. Ay: “O, Aklın ve...

Kahramanmaraş barosundan ‘kadına yönelik şiddet’ açıklaması!

Kahramanmaraş Barosuna bağlı avukatlar, “25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş barosundan ‘kadına yönelik şiddet’ açıklaması!

Kahramanmaraş barosundan ‘kadına yönelik şiddet’ açıklaması!

Kahramanmaraş Barosuna bağlı avukatlar, “25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle basın açıklaması yaptı.

25 Kasım 2022 Cuma 13:21

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü,

1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile ilan edilen gündür.

BM Genel Kurulu 1999 yılında,

25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyetin de meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trijillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş Trujillo'nun açıklamalarından sonra dövülerek vahşice öldürüldüler.

Dünyanın her yerinde bugün KADINLAR; dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkmakta, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Çünkü KADINLAR, ne yazık ki! Dünyanın her yerinde hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda saldırıya ve sömürüye uğramaktadır.

Ülkemizde kadına yönelik şiddette her geçen gün artış yaşanmakta; kadınlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta ve hatta en önemli hak olan “yaşam hakları” ellerinden alınmaktadır.

Mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen, kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinin nedeni toplumsal zihniyet dönüşümünün ve şiddeti önleyici eğitimin sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilmemiş olmasıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için temel öğe, mevcut toplumsal zihniyetin değiştirilmesidir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde, aileden başlanarak genele yayılması, şiddetin önlenmesine yönelik mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda biz Kahramanmaraş Barosu ve Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu mücadelenin içinde var olduğumuzu bildiriyoruz.

Şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza umut olmak adına bugün baro bahçesinde umudun rengi olan mavi kurdelelerle ağaçlara iyi dilek ve temennilerimiz için asacağız. Asılan dilek ve temennilerimizin hayatımızda ağaç misali kök bulup, yeşillenmesi umuduyla…

Şiddetin her türlüsüne dur diyoruz!”

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Barosundan ‘kadına Yönelik şiddet’ Açıklaması!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarıdır
Başkan Mahçiçek, Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarıdır
Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta
Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta
Başkan Güngör: “Sütçü imam’ı rahmet ve minnetle anıyorum”
Başkan Güngör: “Sütçü imam’ı rahmet ve minnetle anıyorum”
Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi
Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber