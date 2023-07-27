Kahramanmaraş büyükşehir, üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında!

Şehirde eğitim altyapısının geliştirilmesi noktasında yoğun gayret gösteren, öğrencilerin ders çalışabilmeleri için şehre yeni mekânlar kazandıran ve her zaman öğrencilerin yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle uzman eğitmenlerle öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlık hizmeti veriliyor. Üniversite adayları, 8 Ağustos Salı gününe kadar Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde hafta içi 08.00 – 17.00, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı noktalarından ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.